Nadie puede creer lo que dijo el portero del Inter Miami sobre un jugador de Tigres en la Leagues Cup

El partido entre Tigres e Inter Miami será uno de los más atractivos de la serie de los cuartos de final de la Leagues Cup. Ambos conjuntos cuenta con plantillas muy competitivas y eso lo sabe Óscar Ustari, portero de los de Florida. El arquero destacó las cualidades de su próximo rival, pero sobre todo habló de Nahuel Guzmán, su colega de la Universidad Autónoma de Nuevo León y que es un estandartes para los felinos.

Nahuel Guzmán llegó a los Tigres para el Apertura 2014. Desde esa fecha se ha convertido en un ídolo para toda la afición y uno de los mejores porteros extranjeros en la historia de la Liga BBVA MX. El argentino suma ya más de 500 partidos con los de la Universidad Autónoma de Nuevo León y ahora Ustari asegura que, más que un amigo, es alguien a quien él admira.

“Estaba hablando con él (Nahuel Guzmán). Estábamos viendo a ver si coincidíamos al término del entrenamiento para vernos. Es un gran amigo, es un gran compañero, alguien a quien yo admiro mucho y siempre es lindo compartir más este tipo de partidos de alto voltaje con gente que uno quiere y más dentro de la cancha”, destacó al final del entrenamiento del Inter Miami previo al duelo ante los Tigres.

Nahuel Guzmán, un histórico de Tigres y de la Liga BBVA MX

La historia de Nahuel Guzmán en México solamente se puede escribir con letras doradas. “El Patón” le ha dado a la Liga BBVA MX una picardía distinta, una manera de disfrutar el futbol diferente y él muchas veces lo ha dicho. “A mí me quieren o me odian, pero siempre estoy presente”, sostuvo. El arquero argentino desde su debut en 2014 ha cosechado 5 ligas, 4 Campeón de Campeones, una Liga de Campeones de la Concacaf y 2 Campeones Cup. Todos estos triunfos lo convierte uno de los extranjeros más ganadores en el balompié nacional.

El portero arribó a los Tigres procedente de Newell’s y ahora tiene otra encomienda que es vencer al Inter Miami de Lionel Messi y compañía. Debe de seguir avanzando en la Leagues Cup y ganar el título. Ningún equipo mexicano en el nuevo formato de este certamen ha podido alzar el trofeo y los de la UANL son amplios favoritos.

Óscar Ustari conoce muy bien el futbol mexicano. Militó en el Atlas y en el Pachuca y aunque en ninguno de los dos equipos logró salir en buenos términos. Levantó el título de la Liga BBVA MX en el Apertura 2022 con una generación repleta de jóvenes en la que destacaban nombres como el de Kevin Álvarez, Erick Sánchez y muchos más.

¿Cuándo juegan Inter Miami y Tigres por la Leagues Cup 2025?

El partido entre el Inter Miami y los Tigres se disputa este miércoles 20 de agosto en punto de las 18:00 horas del centro de México. Será el encuentro con el que se abra el telón para los cuatro partidos de los cuartos de final. Esta noche también se conocerá como quedan las semifinales del campeonato.