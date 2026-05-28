Es alemán pero jugará la Copa Mundial de la FIFA 2026™ para otro país: será el primer extranjero de su selección y rival de México

Corea del Sur será uno de los rivales que enfrentará México durante la Fase de Grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. El equipo asiático cuenta con figuras de clase mundial como lo son Heung-min Son, Kang-in Lee o Min-jae Kim, sin embargo, el entrenador Hong Myung-bo convocó a Jens Castrop, un joven futbolista nacido en Alemania que decidió jugar para los Tigres de Asia.

¿Quién es Jens Castrop, jugador nacionalizado surcoreano?

Castrop nació en la ciudad de Dusseldorf en Alemania. Su padre es de nacionalidad alemana, pero su madre es surcoreana, razón por la cual puede representar a la selección de dicho país. Juega como mediocampista y realizó toda su formación futbolística en Alemania, realizando sus primeros pasos en el Fortuna Düsseldorf de su ciudad natal.

Pasó por las fuerzas básicas de Colonia y Nuremberg, hasta que en el año 2025 firmó su primer contrato en Primera División con el Borussia Monchengladbach para disputar la temporada 2025-26 en la Bundesliga. En la actualidad, tiene 22 años de edad y juega como centrocampista defensivo e incluso como defensor central.

Jens Castrop, jugador de Borussia Monchengladbach

La llegada de Jens Castrop a la Selección de Corea del Sur

Durante su etapa como juvenil, Castrop representó a Alemania en las categorías Sub-16 hasta Sub-21, sin embargo, fue en agosto de 2025 cuando el entrenador Julian Nagelsmann le comunicó que no sería tomado en cuenta para la Selección Mayor. Conocedores de esta información, los directivos de la Asociación de Futbol de Corea del Sur llamaron rápidamente al futbolista alemán.

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Hong Myung-bo le ofreció a Castrop representar a la selección de su madre y no dudó en aceptar la invitación. El 5 de septiembre de 2025, Castrop debutó con la camiseta de Corea del Sur en un amistoso internacional frente a Estados Unidos y, desde ese entonces, lleva cinco partidos jugados con el combinado asiático.

La convocatoria de Jens Castrop por Corea del Sur luce más que llamativa, ya que en ninguna ocasión anterior, los surcoreanos habían seleccionado a un futbolista extranjero para disputar una Copa Mundial de la FIFA™. Por esta razón, el mediocampista del Monchengladbach entrará en los libros de historia del torneo y buscará ser uno de los verdugos de México en la Fase de Grupos.

¿Cómo llega Jens Castrop a la Copa Mundial de la FIFA 2026™?

El joven mediocampista disputó 26 de los 34 partidos posibles en la Bundesliga durante la temporada y fue titular en 20 de ellos. Firmó 3 goles y 1 asistencia en 1,599 minutos jugados a lo largo de toda la campaña, consolidándose como uno de los jugadores titulares dentro del mediocampo alemán.

Borussia Monchengladbach finalizó la temporada en la doceava posición con 38 puntos obtenidos en 34 jornadas. A pesar de su irrupción en Primera División, su equipo no disputará competiciones internacionales la próxima campaña. Ahora volcará todos sus objetivos a la Copa Mundial de la FIFA 2026™, torneo donde integrará el Grupo A con Corea del Sur y tendrá a México, Sudáfrica y República Checa como rivales.

