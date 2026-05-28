Santiago Gimenez tendría a este genio como nuevo entrenador en el Milan

Mientras que en los últimos tiempos Santiago Gimenez aconsejó a la Hormiga González sobre su futuro, el que podría cambiar mucho en los próximos meses es el propio Santi. Pues tras confirmarse de forma oficial el cese de Massimiliano Allegri, recientemente trascendió que hay otro entrenador que es considerado un genio y que ya está apuntado como su sucesor.

Santi Gimenez es uno de los 14 jugadores del extranjero que Javier Aguirre considera para la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y sería convocado a pesar de haber tenido un mal año en la escuadra rossoneri por una lesión. Pero eso podría cambiar en el futuro ya que el Milan tendría como nuevo entrenador a Andoni Iraola, quien viene de buenos resultados en un equipo chico.

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De desconocido a brillar en la Premier League: el nuevo técnico de Santiago Gimenez

El técnico de origen español culminó recientemente su etapa al frente del Bournemouth en la Premier League. Durante su gestión de tres años en Inglaterra, dirigió un total de 127 compromisos oficiales. Su balance final registró 48 victorias, 38 empates y 41 derrotas, ubicando al equipo británico 6º, en puestos de clasificación europea en la temporada 2025-26.

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Rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026 con la Selección Nacional de México, parece ser una buena noticia para el Bebote con pasado en Cruz Azul, ya que no había vivido un buen año de la mano de Allegri. Tras el campeonato del mundo, el ex jugador de la Máquina Celeste se encontrará con un nuevo DT y podría ser Iraola.

El buen desempeño de Andoni Iraola como entrenador

Iraola cuenta con un historial previo destacado en el futbol ibérico con el Rayo Vallecano, donde sumó 136 cotejos en el banquillo. La planeación del próximo semestre resulta fundamental para el futbolista formado en Cruz Azul. Su foco principal se encuentra en la Copa Mundial de la FIFA 2026 y la Selección Nacional de México, pero luego debe ver dónde jugará.

Los reportes de la prensa europea colocan al técnico español junto a otros candidatos en la agenda institucional. Las negociaciones formales avanzarán durante las próximas semanas para definir el proyecto deportivo del club. La plantilla reportará tras las vacaciones y, en el caso de Santi Gimenez, tras la Copa del Mundo.

Estadísticas de Santiago Gimenez en este 2026