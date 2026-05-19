No aparece Cristiano Ronaldo: Portugal dio la lista para la Copa Mundial de la FIFA 2026 y estos son los 5 más caros
CR7 se encuentra en la lista de convocados pero no está entre los más valiosos
Así como Neymar fue convocado a la Copa Mundial de la FIFA 2026 y tuvo una conmovedora reacción, Cristiano Ronaldo también fue citado a la máxima competencia de selecciones del mundo, que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá. Sin embargo, CR7 no está entre los 5 jugadores más caros de la Selección de Portugal.
Mientras que el salario de Lionel Messi bajó de Qatar 2022 a este Mundial, el valor de mercado del astro portugués siguió esa misma línea. Pues, según la tasación de Transfermarkt, en la actualidad CR7 vale 12 millones de euros. Sin dudas está muy lejos del precio de cuando jugaba en el Real Madrid. A sus 41 años ya no está entre los 5 más valiosos de Portugal.
Los 5 futbolistas más valiosos de Portugal, sin Cristiano Ronaldo
- Vitinha (París Saint-Germain): 110 millones de euros
- João Neves (París Saint-Germain): 110 millones de euros
- Nuno Mendes (París Saint-Germain): 75 millones de euros
- Rafael Leão (Milan): 65 millones de euros
- Rúben Dias (Manchester City): 60 millones de euros
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El precio de todos los jugadores de Portugal convocados al Mundial 2026
Porteros
- Diogo Costa (Porto): 40 millones de euros
- Rui Silva (Real Betis): 7 millones de euros
- José Sá (Wolverhampton): 5 millones de euros
- Ricardo Velho (Farense): 2.5 millones de euros
Defensas
- Diogo Dalot (Manchester United): 30 millones de euros
- Nélson Semedo (Fenerbahçe): 7 millones de euros
- Rúben Dias (Manchester City): 60 millones de euros
- Gonçalo Inácio (Sporting CP): 40 millones de euros
- Renato Veiga (Chelsea): 25 millones de euros
- Tomás Araújo (Benfica): 28 millones de euros
- Nuno Mendes (París Saint-Germain): 75 millones de euros
- João Cancelo (Al-Hilal): 9 millones de euros
Centrocampistas
- João Neves (París Saint-Germain): 110 millones de euros
- Matheus Nunes (Manchester City): 45 millones de euros
- Vitinha (París Saint-Germain): 110 millones de euros
- Rúben Neves (Al-Hilal): 25 millones de euros
- Bruno Fernandes (Manchester United): 40 millones de euros
- Samú Costa (Mallorca): 15 millones de euros
Delanteros
- Bernardo Silva (Manchester City): 27 millones de euros
- Francisco Conceição (Juventus): 30 millones de euros
- Francisco Trincão (Sporting CP): 35 millones de euros
- Cristiano Ronaldo (Al-Nassr): 12 millones de euros
- Gonçalo Ramos (París Saint-Germain): 35 millones de euros
- Pedro Neto (Chelsea): 60 millones de euros
- Rafael Leão (Milan): 65 millones de euros
- João Félix (Chelsea): 25 millones de euros
- Gonçalo Guedes (Villarreal): 6 millones de euros.