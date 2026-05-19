No aparece Cristiano Ronaldo: Portugal dio la lista para la Copa Mundial de la FIFA 2026 y estos son los 5 más caros

Así como Neymar fue convocado a la Copa Mundial de la FIFA 2026 y tuvo una conmovedora reacción, Cristiano Ronaldo también fue citado a la máxima competencia de selecciones del mundo, que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá. Sin embargo, CR7 no está entre los 5 jugadores más caros de la Selección de Portugal.

Mientras que el salario de Lionel Messi bajó de Qatar 2022 a este Mundial, el valor de mercado del astro portugués siguió esa misma línea. Pues, según la tasación de Transfermarkt, en la actualidad CR7 vale 12 millones de euros. Sin dudas está muy lejos del precio de cuando jugaba en el Real Madrid. A sus 41 años ya no está entre los 5 más valiosos de Portugal.

Los 5 futbolistas más valiosos de Portugal, sin Cristiano Ronaldo

Vitinha (París Saint-Germain): 110 millones de euros João Neves (París Saint-Germain): 110 millones de euros Nuno Mendes (París Saint-Germain): 75 millones de euros Rafael Leão (Milan): 65 millones de euros Rúben Dias (Manchester City): 60 millones de euros

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Porteros

Diogo Costa (Porto): 40 millones de euros

Rui Silva (Real Betis): 7 millones de euros

José Sá (Wolverhampton): 5 millones de euros

Ricardo Velho (Farense): 2.5 millones de euros

Defensas

Diogo Dalot (Manchester United): 30 millones de euros

Nélson Semedo (Fenerbahçe): 7 millones de euros

Rúben Dias (Manchester City): 60 millones de euros

Gonçalo Inácio (Sporting CP): 40 millones de euros

Renato Veiga (Chelsea): 25 millones de euros

Tomás Araújo (Benfica): 28 millones de euros

Nuno Mendes (París Saint-Germain): 75 millones de euros

João Cancelo (Al-Hilal): 9 millones de euros

Centrocampistas

João Neves (París Saint-Germain): 110 millones de euros

Matheus Nunes (Manchester City): 45 millones de euros

Vitinha (París Saint-Germain): 110 millones de euros

Rúben Neves (Al-Hilal): 25 millones de euros

Bruno Fernandes (Manchester United): 40 millones de euros

Samú Costa (Mallorca): 15 millones de euros

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