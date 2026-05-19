Lionel Messi: Cuál era su sueldo en Qatar 2022 y cuánto gana para la Copa Mundial de la FIFA 2026

Con la Copa Mundial de la FIFA 2026 a la vuelta de la esquina y con figuras como Neymar Jr. con presencia confirmada, todos quieren levantar el trofeo más importante del futbol. Lionel Messi quiere ser bicampeón del mundo. Sin embargo, hay muchas diferencias entre cuando se consagró en Qatar y hoy día. Su salario, por caso, es muy distinto.

De acuerdo a la información brindada por Capology, sitio especializado en salarios de los jugadores, Lionel Messi ganaba 68.9 millones de dólares por temporada en PSG cuando se consagró campeón del Mundial 2022 con la Selección Argentina. Hoy en día es el mejor pagado de la MLS pero de igual manera no alcanza esa enorme cifra que percibía en la capital de Francia.

Lionel Messi Final Qatar 2022|Reuters

¿Cuánto gana Lionel Messi en Inter Miami antes del Mundial 2026?

Informado oficialmente por la MLS, Leo Messi recibe una cifra de 28.333.333 dólares por temporada en Inter Miami, en concepto de salario y bonos garantizados. Asimismo, recibe más dinero por objetivos a cumplir y también por acuerdos económicos que fue firmando desde su llegada a los Estados Unidos. Igualmente, está lejos de su salario en cuando ganó en Qatar.

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¿Cómo le fue a Lionel Messi cada vez que jugó la Copa Mundial de la FIFA?

Alemania 2006: su primera Copa del Mundo. Marcó 1 gol y 1 asistencia en 3 partidos jugados. Eliminado ante el dueño de casa en Cuartos de Final, donde no ingresó.

su primera Copa del Mundo. Marcó 1 gol y 1 asistencia en 3 partidos jugados. Eliminado ante el dueño de casa en Cuartos de Final, donde no ingresó. Sudáfrica 2010: llevó por primera vez la Nº 10 en su espalda. Tuvo 1 asistencia en 5 partidos. Eliminado por Alemania en Cuartos de Final.

llevó por primera vez la Nº 10 en su espalda. Tuvo 1 asistencia en 5 partidos. Eliminado por Alemania en Cuartos de Final. Brasil 2014: llevó por primera vez el brazalete de capitán. Convirtió 4 goles y 1 asistencia en 7 partidos. Perdió la final en prórroga ante Alemania.

llevó por primera vez el brazalete de capitán. Convirtió 4 goles y 1 asistencia en 7 partidos. Perdió la final en prórroga ante Alemania. Rusia 2018: Argentina, desde la llegada de Messi, por primera vez quedó eliminado antes de Cuartos. Leo marcó 1 gol y 2 asistencias en 4 partidos. Perdió en Octavos de Final con Francia.

Argentina, desde la llegada de Messi, por primera vez quedó eliminado antes de Cuartos. Leo marcó 1 gol y 2 asistencias en 4 partidos. Perdió en Octavos de Final con Francia. Qatar 2022: por primera vez marcó goles en instancias decisivas. Convirtió 7 tantos y 3 asistencias en 7 partidos. Se consagró campeón del mundo venciendo a Francia en la gran Final.