La única razón por la que Pumas aún no anuncia la salida de Efraín Juárez

Efraín Juárez sorprendió a todos con su salida abrupta de Pumas tras no poder conseguir el título del Clausura 2026. A pesar de tener contrato con la UNAM hasta diciembre, el técnico tomó la decisión de cortar el vínculo de forma anticipa y pensar en nuevos horizontes. Sin embargo, la incertidumbre comenzó a crecer debido a que el club universitario aún no realizó el anuncio oficial de la salida del mexicano.

A raíz de esta larga espera, diversos rumores comenzaron a orbitar sobre el cuadro universitario como, por ejemplo, el posible regreso de Juárez al equipo. No obstante, reportes recientes indican que la decisión ya está tomada y es irreversible: Efraín no seguirá siendo el director técnico de Pumas. Además, se supo la verdad de por qué la institución no realizó ningún anuncio hasta la fecha.

Por qué Pumas no anunció la salida de Efraín Juárez

De acuerdo a la información que compartió el periodista César Luis Merlo, especializado en mercado de fichajes, tanto los abogados de Efraín Juárez como los abogados de Pumas están tratando de resolver ciertas cuestiones contractuales. La misma fuente señala que, una vez se resuelva este conflicto, la UNAM hará oficial la salida del técnico mexicano.

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“¿Por qué no es oficial todavía (su salida)? Porque aún están peleándose, viendo algunos temas los abogados del club con los abogados de Efraín Juárez”, fue lo que expresó el corresponsal en su canal de YouTube. Pero eso no es todo, ya que remarcó que “ya no hay vuelta atrás” respecto a la decisión que tomó el técnico mexicano de dejar Pedregal para el segundo semestre del año.

Efrain Juarez head coach and Luis Ernesto Perez Assistant coach of Pumas during the 15th round match between Atletico de San Luis and Pumas UNAM as part of the Liga BBVA MX Varonil, Torneo Clausura 2026 at Alfonso Lastras (Libertad Financiera) Stadium, on April 17, 2026 in San Luis Potosi, Mexico.|Fernando Monreal/Fernando Monreal

Los candidatos a reemplazar a Efraín Juárez

Además de dar detalles sobre la próxima salida de Efraín, Merlo comentó qué nombres están en la lista de candidatos de Pumas. En estos momentos, la directiva universitaria maneja dos posibles opciones: Guillermo “Memo” Vázquez y Robert Dante Siboldi, ambos con experiencia comprobada en la Liga BBVA MX, aunque el primero tiene la ventaja de conocer el club desde dentro.

De todos modos, el periodista recalcó que no serán las únicas opciones que tendrá Pumas para afrontar el Apertura 2026. La directiva comenzaría con una búsqueda mucho más avanzada a partir de la semana entrante, donde irán añadiendo nuevos nombres a esta lista de candidatos. Lo cierto es que Efraín Juárez ya no será técnico de los Felinos para el próximo torneo.

