No todo son goleadas: el noble gesto de Memo Ochoa con fan por fallecimiento de su familia (no pararás de llorar)

Memo Ochoa tuvo un gran gesto con un aficionado mexicano que se volvió viral en el Mundial de Rusia 2018 por una historia que conmoverá a más de uno

No todo son goleadas: el noble gesto de Memo Ochoa con fan por fallecimiento de su familia (no pararás de llorar)
No todo son goleadas: el noble gesto de Memo Ochoa con fan por fallecimiento de su familia (no pararás de llorar)
Memo Ochoa fue goleado en su partido de debut con el AEL Limassol en la liga de Chipre , pero más allá del futbolista hay una historia que conmoverá a más de uno y que sucedió previo al Mundial de Rusia 2018. El guardameta tuvo un noble gesto con Gilberto Martínez, aficionado mexicano que un par de meses antes de la justa perdió a su familia en un accidente de tránsito.

Ochoa, quien aparece en el ranking de los porteros más goleados del mundo , influyó para que el aficionado mexicano decidiera continuar con sus planes e ir al Mundial de Rusia 2018, pese al fallecimiento de su familia: su esposa Verónica y sus dos hijos, Diego y Mía.

Memo Ochoa tuvo que ver para que el aficionado mexicano que se volvió viral en el Mundial de Rusia 2018 acudiera a la justa, pese a perder a su familia

“Me manda un mensaje y me da el pésame. Le mando una imagen de Dieguito con una piñata con la imagen de Memo Ochoa, quien me pone una frase que dice: ´Dieguito será un Ángel que me ayudará a volar’. Te juro que lo leí y dije esto es un mensaje de Dios y tengo que ir”, compartió Gilberto Martínez en el podcast Por mis pelotas.

El aficionado mexicano agregó que Ochoa le dedicó a su hijo el partido en el que la Selección Mexicana venció 1-0 a Alemania. “Me puso un mensaje: ‘Dieguito me ayudó a volar’ y me manda una foto de él hincado [extendiendo las manos al cielo] y me dice, ‘esto va para los de allá arriba’”, concluyó Martínez.

La conmovedora historia de Gilberto Martínez, aficionado que perdió a su familia en un accidente

Gilberto Martínez tiene un despacho de abogados, todo en su vida marchaba bien y estaba a punto de cumplir uno de sus sueños junto a su hijo Diego y toda su familia: acudir al Mundial de Rusia 2018. Sin embargo, el destino le jugó una mala jugada el 28 de abril de ese año, cuando le informaron a través de una llamada que su familia había muerto en un accidente de tránsito.

@pormispelotas_ Cómo le dieron a Gilberto Martinez la noticia más difícil de su vida. No se pierdan el episodio completo en youtube, ya disponible #historia #conmovedor #podcastclips #podcast #momentodificil @Raoul Ortiz @Julio Ibañez @Ernesto De Valdés ♬ sonido original - Por mis pelotas

El mexicano compartió que su familia viajó a Florida, Estados Unidos, ya que su esposa argentina se iba a volver a reunir con su familia después de tantos años. No obstante, un accidente automovilístico les arrebató la vida de manera inmediata, luego de que una pick up que transitaba a exceso de velocidad impactara el coche en el que viajaban.

Gilberto Martínez se volvió viral en el Mundial de Rusia 2018 por su historia y fue en el partido de México ante Alemania donde hizo el sueño realidad de su pequeño hijo Diego, a quien llevó consigo, pero esta vez no de una manera física, sino en el corazón.

Guillermo Ochoa
