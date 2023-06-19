Los logros de Jaime Lozano con la Selección Mexicana

Diego Cocca ha dejado de ser el entrenador de la Selección Mexicana. Luego de siete partidos dirigidos al frente del combinado nacional, el estratega argentino deja el cargo tras haber conseguido el tercer lugar en la Liga de Naciones de Concacaf, puesto que obtuvieron al vencer a Panamá en la cancha del Allegiant Stadium, no obstante, a pesar de que el estratega tenía contemplado un proceso más largo, Jaime Lozano ha sido nombrado como DT interino de México para la Copa Oro 2023.

No es la primera vez en la que el 'Jimmy' Lozano va a estar al frente de la Selección Nacional de México. En categorías inferiores, el entrenador ha dirigido a la Sub-23, llevando el proceso de los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020, mismo certamen en el que la Selección Mexicana pudo subir al podio al colgarse la medalla de bronce luego de vencer a Japón. Rumbo a la justa olímpica, México fue Campeón del Preolímpico al derrotar a Honduras.

Además, en los Juegos Panamericanos de Lima 2019, el entrenador mexicano suma otra medalla de bronce, la cual se consiguió luego de vencer a Uruguay en el partido por el tercer puesto.

Resumen México 1-0 Panamá Tercer lugar | Liga de Naciones CONCACAF

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Los números de Jaime Lozano con su último equipo

La experiencia más reciente de Jaime Lozano en los banquillos fue al frente del Club Necaxa para el Clausura y Apertura 2022. El estratega tuvo un registro de 32 juegos al frente de los 'Rayos' y con una marca de 11 victorias, 6 empates y 15 derrotas, el 'Jimmy' fue destituido.

El primer encuentro del 'Jimmy' Lozano al frente de la Selección Mexicana va a ser en la Copa Oro 2023, torneo en el que el combinado nacional debuta el domingo 25 de junio enfrentando a Honduras en el Estadio NRG para disputar la Jornada 1 de la Fase de Grupos del certamen de Concacaf.

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