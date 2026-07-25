OFICIAL: Atlético Celaya está de vuelta en el futbol mexicano; así será el regreso de los Toros

Club Celaya quedó en el olvido, pues para esta nueva temporada el conjunto jugará bajo el nombre de Atlético Celaya. Pero las sorpresas no terminan ahí, ya que el mítico escudo de los Toros está de vuelta en el futbol mexicano, tal y como en los viejos tiempos, cuando militaba en Primera División con grandes jugadores, como lo es Hugo Sánchez, quien forma parte de las grandes hazañas del deporte nacional como Isaac del Toro.

Tuvieron que pasar 24 años para que el mítico escudo y nombre regresaran a la playera del Atlético Celaya. En 2002, la franquicia del club fue vendida tras diversos problemas financieros y con ello también se fue la identidad, pese a que por mucho tiempo el conjunto militó en la ahora llamada Liga de Expansión MX bajo el nombre de Club Celaya.

Club Celaya quedó en el olvido, pues para esta nueva temporada el conjunto jugará bajo el nombre de Atlético Celaya.|@toroscelayacd

"De generación en generación, hay un escudo que nunca dejó de latir. Hoy vuelve el símbolo que marcó nuestra historia, que unió a la ciudad y que vive en el corazón de miles de celayenses. Porque el orgullo no se olvida. Se hereda", publicó el equipo de Tercera División con un emotivo video en sus redes sociales.

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Del olvido a volver a sus orígenes

Atlético Celaya fue un equipo de época, pues reunió en el equipo a 3 máximas estrellas del Real Madrid, como lo fueron Hugo Sánchez, Emilio Butragueño y Míchel González, pero a principios de los años 2000 el equipo enfrentó problemas económicos que lo llevaron a desaparecer.

Durante años, Celaya militó en la ahora llamada Liga de Expansión MX, sin poder regresar a Primera División desde el 2002.

Sin embargo, al conjunto de Guanajuato no lo dejaron participar en la Liga de Expansión MX para la temporada 2025-2026, por lo que tuvo que conformarse con jugar en la Tercera División, en la que los dueños decidieron regresar a sus orígenes y volver a conectar con la gente que un día vio al equipo jugar en la Liga BBVA MX.