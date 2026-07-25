Isaac del Toro se convierte en EMBLEMA de México: estas son las grandes hazañas del deporte nacional

Isaac del Toro se convirtió en emblema para México al asegurar el tercer lugar del Tour de Francia 2026, pese a que todavía falta la jornada dominical. Ello le da al país su primer podio en la carrera más importante de ciclismo en el mundo, una de las hazañas que se unen al libro de historias del deporte nacional.

Del Toro cumplió con el objetivo tras la etapa 20 de la carrera de ciclismo más prestigiosa del mundo. La jornada de 170.9 kilómetros estuvo muy reñida debido a la rivalidad con Paul Seixas, quien amenazó con arrebatarle el tercer puesto, pero el mexicano resistió y cruzó la meta junto a Tadej Pogacar, en una foto que quedará para la historia.

Del Toro se convirtió en emblema para México al asegurar el tercer lugar del Tour de Francia 2026, pese a que todavía falta la jornada dominical.|@letourdefrance

Las grandes hazañas del deporte nacional

El ciclista subirá al podio del Tour de Francia 2026 este domingo, cuando concluya el evento deportivo con la ceremonia de premiación, que quedará guardada en la afición, ya que es la primera vez que un mexicano se ubica entre los 3 primeros lugares de tan prestigiosa carrera. Es por ello que vale la pena hacer una recapitulación de las grandes hazañas del deporte nacional.

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El deporte mexicano ha tenido a grandes representantes en varias especialidades, que han puesto en alto el nombre del país, tal y como lo hizo Fernando Valenzuela, cuando en 1981 fue nombrado novato del año por la MLB.