OFICIAL: Javier ‘Vasco’ Aguirre confirma a los tres porteros que llevará a la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Javier Aguirre ha publicado la lista final de la Selección Mexicana para la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Si bien en la convocatoria figuran grandes jugadores, una de las mayores incógnitas era conocer el tridente de guardametas encargados de proteger la portería de México para el Mundial en nuestro país.

¿Cuáles son los porteros que Javier Aguirre convocó?

Los tres arqueros que fueron llamados por el "Vasco" para defender el arco tricolor son:



Guillermo Ochoa (AEL Limassol): El portero histórico hará historia pura al disputar su sexta Copa Mundial.

El portero histórico hará historia pura al disputar su sexta Copa Mundial. Raúl "Tala" Rangel (Chivas): El arquero del Rebaño se ha consolidado en el proceso reciente.

El arquero del Rebaño se ha consolidado en el proceso reciente. Carlos Acevedo (Santos): De manera sorpresiva, se mete en la lista definitiva y vivirá su primera experiencia en un torneo de esta índole.

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GUILLERMO OCHOA: SEIS veces CONVOCADO 👏



RÉCORD para el portero mexicano: estará presente en su SEXTA Copa Mundial de la FIFA 2026™ 🧤#MiSelecciónAzteca



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¿Quién será el portero titular de México para la Copa Mundial de la FIFA 2026™?

Sin ser confirmado de manera oficial, el portero que lleva la delantera y perfilaría para iniciar es Raúl "Tala" Rangel, quien ha sido el guardameta titular de México en los últimos compromisos del cuadro nacional.

No obstante, existe el enigma de si Guillermo Ochoa podría salir como titular en el primer partido. Resulta inevitable recordar lo sucedido en Sudáfrica 2010, donde el propio Javier Aguirre sentó al portero que parecía inamovible (precisamente Ochoa) y apostó por uno con mayor recorrido en ese momento: Óscar el "Conejo" Pérez. ¿Se repetirá la historia, pero ahora a la inversa?

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¿Cuándo y dónde ver EN VIVO y GRATIS la inauguración del Mundial 2026?

A la espera de que se confirme quién será el guardameta titular, la afición ya cuenta los días para la gran inauguración el próximo 11 de junio desde la cancha del Estadio Ciudad de México, partido inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ donde México se medirá contra Sudáfrica.

Podrás vivir toda la emoción de este encuentro EN VIVO y GRATIS por la señal de Azteca Deportes, a través del Canal 7 en TV Azteca, y por todas nuestras plataformas digitales, tanto en la App como en el sitio web oficial.

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