¡OFICIAL! La muy sensible baja que tendrá la Selección Mexicana en los cuartos de final de la Concacaf Nations League

Adiós a Raúl Alonso Jiménez en la serie de cuartos de final de la Concacaf Nations League entre la Selección Mexicana y su similar de Jamaica. El futbolista del Wolverhampton se sometió a una cirugía en el ligamento colateral medial de la rodilla izquierda y estará fuera de los terrenos de juego por lo menos 90 días, situación que le impide estar presente entre los convocados que citará Rafael Márquez en unas semanas.

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A través de las redes sociales, el canterano del Club América compartió un mensaje de aliento en un momento complicado: “La vida siempre nos pone pruebas, y esta es una más que voy a superar. Sé que el camino no será fácil, pero también sé de lo que soy capaz”, escribió el ariete nacional.

Con esta noticia, el estratega nacional tendrá que pensar quién será su '9' en el 11 titular para los duelos ante los caribeños (14 de noviembre y 17 de noviembre). Podríamos pensar entre un duelo muy parejo entre Armando González del Olympiakos y Santiago Gimenez de los Dragones del Porto.

La serie México vs Jamaica por TV Azteca

Doble examen para la Selección Mexicana de Futbol y es oficial. Rafael Márquez y sus pupilos se verán las caras ante Jamaica en los cuartos de final de la Concacaf Nations League y tanto la ida como la vuelta la podrás disfrutar por la señal de la mejor televisora del país; la de TV Azteca Deportes.

Partido de ida



Jamaica vs México

Fecha: Sábado 14 de noviembre

Hora: 6:50 pm

TV Abierta: Azteca Siete

App: Azteca Siete

Página web: azteca7.com

Partido de vuelta

México vs Jamaica

Fecha: Martes 17 de noviembre

Hora: 8:20 pm

TV Abierta: Azteca Siete

App: Azteca Siete

Página web: azteca7.com

Finalmente, tendremos que esperar a los directivos jamaiquinos para que oficializen su sede para el juego de ida, mientras que, será el estadio de los Rayados de Monterrey dónde se jugará el cotejo de vuelta.