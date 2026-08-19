OFICIAL: México tendrá a este nuevo convocado del futbol europeo nacido en Noruega

La Selección Mexicana continúa ampliando su búsqueda de jóvenes talentos con doble nacionalidad, una práctica que ha llevado a comparar al seleccionado nacional con Francia. La estructura de selecciones menores encabezada por Andrés Lillini puso sus ojos en un futbolista formado en Europa que, pese a haber representado a otro país, tendrá su primera experiencia con el combinado azteca.

Se trata de un defensor de apenas 16 años que pertenece a la cantera de uno de los clubes más importantes de Noruega. Su convocatoria fue confirmada para disputar la Liga MX Internacional con la Selección Mexicana Sub-16, torneo que permitirá al cuerpo técnico observarlo de cerca y conocer su adaptación al futbol nacional.

Linus de Santillana, el nuevo convocado de la Selección Mexicana

Linus Octavio Enebakk de Santillana es el nuevo elemento que se incorporará al combinado mexicano. El defensor nació en Noruega durante el año 2010, cuenta con la nacionalidad mexicana y actualmente forma parte de las categorías inferiores del Viking FK.

Linus de Santillana, futbolista que puede representar a México y Noruega

El joven juega con el equipo Sub-17 de la institución de Stavanger, cuyo primer equipo compite en la máxima categoría del futbol noruego. De Santillana todavía no debutó profesionalmente, pero ha participado en divisiones superiores a las correspondientes para su edad.

Su posición principal es la de defensor. En las selecciones juveniles de Noruega utilizó habitualmente el dorsal número 2 y llegó a desempeñarse como lateral derecho, aunque también puede ocupar un lugar en la zona central.

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Linus de Santillana ya enfrentó a México con Noruega

La historia del juvenil presenta un detalle particular. Antes de recibir su primera convocatoria con la Selección Mexicana, Linus de Santillana enfrentó a México vistiendo la camiseta de la Selección de Noruega Sub-15.

El partido se disputó el 8 de noviembre de 2025 en España. De Santillana apareció como titular y jugó durante el primer tiempo en la victoria del conjunto europeo por 3-0. El defensor fue sustituido al descanso después de completar 45 minutos.

Durante ese mismo año registró cuatro apariciones con Noruega Sub-15. También enfrentó en dos ocasiones a Suecia y disputó un encuentro contra Polonia. Su crecimiento le permitió ser promovido a la Sub-16 para jugar el Campeonato Escandinavo de 2026.

¿Linus de Santillana puede elegir entre México y Noruega?

El defensor cuenta con ambas nacionalidades y, por ahora, conserva la posibilidad de representar internacionalmente tanto a México como a Noruega. Sus participaciones en categorías menores del conjunto europeo no lo vinculan definitivamente con su selección absoluta.

La convocatoria mexicana tampoco asegura que su futuro esté definido. Sin embargo, será un primer acercamiento importante para que el juvenil conozca el proyecto de selecciones menores y pueda ser evaluado dentro del terreno de juego.

México tendrá ahora la oportunidad de convencer a un futbolista que ya formaba parte del proceso juvenil de Noruega. Curiosamente, De Santillana pasará de haber enfrentado al combinado azteca hace menos de un año a vestir por primera vez la camiseta de la Selección Mexicana Sub-16.