La promesa de 17 años que nació en México, hizo pruebas en Italia y brilla en Uruguay

La Selección Mexicana continúa ampliando su búsqueda de jóvenes talentos que se desarrollan fuera del país. El objetivo es localizar futbolistas con doble nacionalidad que puedan formar parte del proyecto del combinado azteca durante los próximos años. Por esta forma de reclutamiento, muchos comenzaron a llamar a México como la Francia del continente americano.

Uno de los nombres que comienza a generar expectativa se encuentra en Sudamérica. Se trata de un delantero nacido en la Ciudad de México, formado en una de las canteras más importantes de Uruguay y que ya despertó el interés de diferentes clubes europeos.

¿Quién es Matteo Correia?

Matteo Correia Moresco es un delantero mexico-uruguayo que nació en enero de 2009 en la Ciudad de México. Actualmente tiene 17 años y pertenece a las categorías inferiores de Defensor Sporting, institución reconocida por formar jugadores que posteriormente dan el salto al futbol europeo.

Matteo Correia, jugador mexicouruguayo de Defensor Sporting

Correia se desempeña principalmente como centrodelantero. Mide alrededor de 1.80 metros y destaca por sus movimientos dentro del área, definición y capacidad para imponerse en el juego aéreo.

El atacante cuenta con las nacionalidades mexicana y uruguaya, por lo que puede representar a cualquiera de los dos países. Esta situación ha provocado que su crecimiento sea seguido con atención por ambas federaciones.

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Los números de Matteo Correia en Uruguay

El joven comenzó a llamar la atención durante la temporada 2023. Con apenas 14 años, convirtió 38 goles con la categoría Sub-14 de Defensor Sporting y terminó como máximo anotador del campeonato uruguayo.

Su rendimiento fue determinante para que el conjunto violeta conquistara el Torneo Apertura, Clausura, la Tabla Anual y el título nacional de la categoría. Desde ese momento, Correia mantuvo su crecimiento dentro de la cantera.

Durante el Apertura Sub-17 de 2026 volvió a colocarse entre los goleadores. Los registros de la Asociación Uruguaya de Futbol le contabilizan 14 anotaciones en 15 partidos, aunque las fuerzas básicas de Defensor Sporting informaron posteriormente que alcanzó los 15 tantos.

Además, distintos reportes especializados aseguran que el delantero acumula cerca de 98 goles durante su recorrido por las divisiones inferiores de la institución uruguaya.

Matteo Correia realizó pruebas en Italia

Su capacidad goleadora también despertó interés fuera de Sudamérica. En noviembre de 2025, Correia viajó a Italia para realizar pruebas con Empoli y Monza, dos clubes que buscaban evaluar su posible incorporación a sus categorías juveniles.

Finalmente, no se confirmó su fichaje por ninguna de estas instituciones y el atacante regresó a Uruguay para continuar su formación con Defensor Sporting.

El club violeta decidió proteger a una de sus principales promesas y le entregó su primer contrato profesional. Sin embargo, todavía no registra un debut oficial con el primer equipo, ya que permanece compitiendo en las categorías juveniles.

Matteo Correia, jugador de Defensor Sporting

¿Matteo Correia puede jugar con la Selección Mexicana?

Correia ya tuvo contacto con la Selección Mexicana Sub-16. El delantero disputó dos encuentros con el combinado nacional, aunque no consiguió convertir goles durante esas participaciones.

Su presencia en el combinado azteca juvenil no lo obliga a representar definitivamente a México. Al contar también con la nacionalidad uruguaya, mantiene abierta la posibilidad de jugar para la Celeste y ya fue considerado en el proceso de sus selecciones menores.

La Federación Mexicana de Futbol deberá seguir de cerca su evolución para evitar perder a un delantero que viene mostrando una destacada capacidad goleadora. Su eventual elección dependerá del proyecto deportivo que reciba y de las oportunidades que ambas selecciones puedan ofrecerle en los próximos años.