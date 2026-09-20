OFICIAL: Selección Mexicana anuncia salida de pilar a días de la Fecha FIFA

Primer problema en la era de Rafael Márquez como director técnico de la Selección Mexicana de Futbol. Pol Lorente; Preparador físico dejará al conjunto nacional y todo indica que se unirá al cuerpo técnico de Javier Aguirre cuando se oficialize su llegada al Valencia de la Liga de España.

A través de un comunicado oficial, se dio a conoer la noticia: ''La Federación Mexicana de Futbol informa que Pol Lorente concluye su etapa como preparador físico de la Selección Nacional de México.Agradecemos su compromiso y dedicación durante los dos años que formó parte de esta institución, desde su incorporación en agosto de 2024, y le deseamos el mayor de los éxitos en su nuevo proyecto profesional.

Para la Fecha FIFA de septiembre y octubre, en la que México enfrentará a Colombia, Perú, Estados Unidos y Chile, la preparación física del equipo estará a cargo de los especialistas que forman parte de la estructura institucional de Selecciones Nacionales.'', menciona el escrito.

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Próximos partidos de Selección Mexicana

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26 de septiembre — México vs Colombia — M&T Bank Stadium, Baltimore

29 de septiembre — México vs Perú — Sports Illustrated Stadium, Harrison

3 de octubre — Estados Unidos vs México — State Farm Stadium, Glendale

6 de octubre — México vs Chile — Los Angeles Memorial Coliseum, Los Ángeles

Cabe destacar que, el Valencia oficializará la llegada del técnico mundialista en la pasada Copa Mundial de la FIFA 2026 en los próximos días para que levante al equipo que hoy marcha penúltimo en la clasificación general. Por otro lado, Márquez tendrá que buscar un nuevo preparador físico y firmarlo lo más pronto posible en busca de que se adapte al ritmo de trabajo después de la Fecha FIFA.