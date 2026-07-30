OFICIAL: La Selección Nacional anuncia sus próximos duelos y habrá un partido en México

La Selección Nacional de México ya definió sus primeros compromisos tras la Copa Mundial de la FIFA 2026™. La Federación Mexicana de Futbol confirmó una gira de tres partidos de preparación en Estados Unidos y también anunció que el equipo volverá a jugar un encuentro oficial en territorio mexicano durante la Fecha FIFA de noviembre.

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¿Cuáles serán los próximos rivales de México?

El nuevo proceso encabezado por Rafael Márquez comenzará con tres amistosos frente a selecciones sudamericanas. Colombia, Perú y Chile serán los primeros rivales del estratega mexicano, quien iniciará un nuevo ciclo con el objetivo de preparar al equipo rumbo al proceso mundialista de 2030. Llega como reemplazo de Javier Aguirre.

Rafael Márquez debutará ante Colombia

El primer compromiso será el 26 de septiembre frente a Colombia en el M&T Bank Stadium de Baltimore, Maryland. Tres días después, el 29 de septiembre, la Selección Nacional se medirá a Perú en el Sports Illustrated Stadium de Harrison, Nueva Jersey.

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La gira concluirá el 6 de octubre con el partido ante Chile en Los Angeles Memorial Coliseum. Los tres encuentros son parte del MexTour y servirán para que Rafael Márquez observe a los futbolistas en su comienzo como DT del conjunto azteca.

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Habrá un partido oficial de la Selección Nacional en México

Además de los amistosos, la Federación confirmó que la Selección Nacional volverá a jugar en territorio mexicano durante la Fecha FIFA de noviembre. El encuentro corresponderá a los Cuartos de Final de la Liga de Naciones de Concacaf 2026-27.

Por ahora, el organismo no ha revelado la sede, el estadio, la fecha exacta ni el rival. Esa información será anunciada una vez que concluya la actividad internacional de septiembre y octubre. Se cree que podría ser en Monterrey porque no jugaron allí en el Mundial.

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¿Cuándo salen a la venta los boletos para la Selección Mexicana?

La venta general para los partidos contra Colombia, Perú y Chile comenzará el 5 de agosto de 2026. Los aficionados podrán adquirir sus entradas a través de SomosLocales.com, la plataforma oficial del MexTour.

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La Federación precisó que la apertura de la venta será a las 10:00 horas del horario local de cada sede, por lo que el inicio no será simultáneo en las tres ciudades. Hasta el momento tampoco se han dado a conocer los precios de los boletos.

Gilberto Mora of Mexico during the match Mexico (Mexican National team) vs (and) England as part of the FIFA World Cup 2026, Round of 16, at Mexico City Stadium, on July 05, 2026, in Mexico city, Mexico.|Jose Hernandez/Jose Hernandez

Partidos confirmados de la Selección Nacional de México