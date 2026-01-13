La MISIÓN secreta de Dembélé que ILUSIONA a Francia rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026

Con la Copa Mundial de la FIFA 2026 cada vez más cerca, Francia ya juega su propio partido lejos de la cancha. No es ruido mediático ni promesas vacías: es un plan cuidadosamente trazado, liderado por Ousmane Dembélé, el futbolista que hoy carga con la experiencia de la gloria… y el peso de una final perdida que todavía duele.

Campeón en 2018 y subcampeón en 2022, Dembélé sabe lo que significa llegar hasta el último día. Por eso, cuando habla de Estados Unidos, no lo hace como turista ni como figura comercial. “Tenemos una misión en Estados Unidos”, repite con convicción, dejando claro que Les Bleus ya visualizan el camino hacia su tercer título mundial.

La Copa Mundial de la FIFA 2026 representa algo distinto para esta generación. No solo será un torneo histórico por su formato y sedes, sino también una prueba de carácter para un vestuario renovado que mezcla juventud, hambre y memoria reciente del fracaso.

Beaucoup de joie, de fierté et d’émotion. Un rêve devenu réalité. Merci à tous ceux qui m’ont toujours soutenu tout au long de ce parcours. #ballondor pic.twitter.com/dLTgZXqa6d — Ousmane Dembélé (@dembouz) September 23, 2025

¿Cuál es el plan de Francia en Estados Unidos para la Copa Mundial de la FIFA 2026?

El proyecto francés no se improvisa. Bajo el mando de Didier Deschamps, la selección ha iniciado un proceso de adaptación pensado específicamente para el contexto estadounidense: viajes largos, climas diversos y estadios monumentales.

Dembélé será una de las piezas centrales de ese plan. Su liderazgo ya no pasa solo por el desborde o el gol, sino por la experiencia de haberlo vivido todo. Junto a Kylian Mbappé, será la cara visible de una selección que busca imponer autoridad desde el primer partido.

El debut ante Senegal en el MetLife Stadium no es casual. Para Dembélé, de raíces africanas, ese duelo tiene un componente emocional que lo motiva aún más. Francia quiere empezar fuerte, marcar territorio y enviar un mensaje claro al resto del mundo.

El renacimiento de Dembélé y su rol clave rumbo a 2026

El 2025 cambió la carrera de Ousmane Dembélé. Su explosión definitiva con el PSG, coronada con títulos, goles decisivos y premios individuales, lo devolvió a la élite absoluta del fútbol mundial.

Atrás quedaron las lesiones y las dudas. Hoy, Dembélé es un futbolista completo, maduro y consciente de su lugar en la historia. Ese crecimiento personal se traslada directamente a la selección francesa, que lo ve como un referente silencioso pero determinante.

Estados Unidos será el escenario donde Dembélé quiere cerrar el círculo. No como promesa, sino como líder. No como complemento, sino como símbolo de una Francia que no se conforma con haber ganado… y que ya prepara su asalto final a la Copa Mundial de la FIFA 2026.