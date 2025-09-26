deportes
Pagano sufre dolorosas lesiones tras lucha extrema ¡Dedos terminan rebanados!

El luchador Pagano tuvo una lucha extrema en recientes días y compartió las huellas de la batalla; sus dedos quedaron seriamente lastimados por las cortadas.

pagano luchador cortadas
Rodrigo Ornelas Gutiérrez
Lucha Azteca
El luchador extremo Pagano sufrió de lesiones muy delicadas el pasado domingo, cuando regresó a sus orígenes y participó en una lucha extrema, en la cual venció pero salió con muchas cicatrices de esa cruda yb sangrienta batalla.

Pagano, quien ya ha luchado en WWE y ha ganado muchos aficionados en esa empresa, se dio la oportunidad de volver a ZONA 23 y los seguidores no perdieron la oportunidad de encontrarse con el extremo de Ciudad Juárez, Chihuahua.

Te podría interesar: UNDERTAKER hace sus maletas para llegar a México por unn exigente motivo

Fotos de la contienda celebrada en el Tultitlán, Estado de México revelan que Pagano se dio con todo lo que encontró a su paso como lámparas de neón, tablas, palos y todo lo que pudiera servir de artefacto extremo para salir avante.

Finalmente Pagano estaba en la lucha y estilo que lo llevó a volverse reconocido, aunque en AAA ha mostrado que tiene conocimientos en el estilo a ras de lona, llaveo, y hasta aéreo cuando sale surcando los aires entre las cuerdas.

Te podría interesar: Kurt Angle revela dolores y falta de sensibilidad a causa de lesiones graves en el cuello

VIDEO delicado muestra lesiones de Pagano

El luchador Pagano reveló en un video que puedes VER AQUÍ, heridas de ese delicado combate extremo, y si bien su rostro y cuerpo lucen con sangre, su dedo pulgar de la mano derecha es aún más impactante cuando lo están curando, tratando de reparar una cortada entre la huella dactilar y la uña.

Aunque Pagano resiste y tiene amplia experiencia en curaciones, no puede evitar lo que parece es llanto de dolor al sentir su cuerpo y mano lastimada.

¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!

