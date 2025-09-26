Pagano sufre dolorosas lesiones tras lucha extrema ¡Dedos terminan rebanados!

El luchador extremo Pagano sufrió de lesiones muy delicadas el pasado domingo, cuando regresó a sus orígenes y participó en una lucha extrema, en la cual venció pero salió con muchas cicatrices de esa cruda yb sangrienta batalla.

Pagano, quien ya ha luchado en WWE y ha ganado muchos aficionados en esa empresa, se dio la oportunidad de volver a ZONA 23 y los seguidores no perdieron la oportunidad de encontrarse con el extremo de Ciudad Juárez, Chihuahua.

Fotos de la contienda celebrada en el Tultitlán, Estado de México revelan que Pagano se dio con todo lo que encontró a su paso como lámparas de neón, tablas, palos y todo lo que pudiera servir de artefacto extremo para salir avante.

Finalmente Pagano estaba en la lucha y estilo que lo llevó a volverse reconocido, aunque en AAA ha mostrado que tiene conocimientos en el estilo a ras de lona, llaveo, y hasta aéreo cuando sale surcando los aires entre las cuerdas.

VIDEO delicado muestra lesiones de Pagano

El luchador Pagano reveló en un video que puedes VER AQUÍ, heridas de ese delicado combate extremo, y si bien su rostro y cuerpo lucen con sangre, su dedo pulgar de la mano derecha es aún más impactante cuando lo están curando, tratando de reparar una cortada entre la huella dactilar y la uña.

Aunque Pagano resiste y tiene amplia experiencia en curaciones, no puede evitar lo que parece es llanto de dolor al sentir su cuerpo y mano lastimada.