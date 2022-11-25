El ‘Tata’ Martino busca imponer condiciones ante Argentina

La Selección Mexicana se juega la vida contra Argentina. Luego del empate contra Polonia, el conjunto azteca se medirá ante la Albiceleste de Lionel Messi, duelo de vida o muerte para ambos equipos.

Iker Casillas no se aguantó y molestó a Jorge Campos | Protagonistas Extra

El encuentro se realizará en el Estadio Louisail, inmueble donde se jugará la Gran Final del Mundial de Qatar 2022, y ante 60 mil aficionados, Gerardo Martino sabe que el enfrentamiento que el futuro depende del mañana.

"Cuando se trata de futbol, lo pongo en el contexto de futbol. Sé que probablamente el futuro de las dos selecciones dependa de mañana, pero nosotros trabajamos para México y queremos lo mejor.

"Mañana es un partido clave para las dos Selecciones. Vamos a buscar que el partido se juege con nuestra idea, pero también sabemos del rival y puede que no se dé como nosotros queremos, aseguró en conferencia de prensa el 'Tata'.

Te puede interesar: 'Chucky' Lozano advierte a Argentina previo a duelo en Qatar 2022

Un resultado favorable para nuestro representativo le daría tranquilidar a Martino y su escuadra, y empezar a soñar con la clasificación a la siguiente ronda del Mundial de Qatar 2022.

"Nos preparamos con la ilusión de llegar lo más lejos posible en la Copa del Mundo. Debemos pensar que teniendo un resultado favorable podemos estar cerca de los Octavos de Final. Mañana queremos que gane México y vamos a buscar hacer lo imposible por que gane México", agregó.

|REUTERS

Esto dijo Gerardo Martino de Lionel Messi

Una de las grandes preocupaciones de la Selección Mexicana es enfrentar a Lionel Messi, atacante que nunca ha perdido contra el conjunto azteca; suma cuatro victorias y un empate, con 14 goles a favor, por apenas cinco en contra.

"Con Lionel Messi hay que estar atentos porque sabemos que en unos minutos te puede resolver el partido", finalizó.

Te puede interesar: "México es muy bueno, Argentina no va a cambiar su estilo": Scaloni

¿Horario y dónde ver México vs Argentina? | Mundial Qatar 2022

No te piedas el partido entre México y Argentina, por la pantalla del Canal del Mundial, Azteca 7, en punto de las 12:00 PM con la mejor previa, y no te pierdas el silbatazo incial a las 13:00 horas (ambos tiempo del centro de México), con los mejores narradores del mundo mundial.