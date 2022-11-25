‘Chucky’ Lozano advierte a Argentina previo a duelo en Qatar 2022

El partido entre México y Argentina, marcará el destino de ambos equipos dentro de la Copa del Mundo de Qatar 2022. El 'Chucky' Lozano habló en la conferencia de prensa previa al encuentro y aseguró que

El futbolista del Napoli habló de lo que fue el partido de México ante Polonia y aseguró que más allá de lo complicado que resultó, pudieron mostrar una mejor cara y así es como deberán encarar el encuentro frente a Argentina.

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Las palabras del 'Chucky' Lozano sobre el duelo vs Argentina

De igual manera, el 'Chucky' Lozano aseguró que para pensar en ganarle a Argentina, principalmente deberán tener paciencia y no desesperarse, pues llegarán motivados de enfrentar a uno de los favoritos en la Copa del Mundo de Qatar 2022, que perdió en su debut ante Arabia Saudita.

"Polonia es un buen rival. El equipo mostró una cara diferente, con un gran partido. Ahora toca Argentina, que es un rival con grandes jugadores. Nosotros vamos a tratar de ingresar de la mejor manera", aseguró Lozano, quien es un de los jugadores en los que la afición mexicana tiene puesras sus esperanzas.

"Mañana será un partido distinto, ambos equipos nos jugamos algo importante y seguro los entrenadores buscarán planearlo de la mejor manera".



🎙 @HirvingLozano70.#MéxicoDeMiVida | #Qatar2022 pic.twitter.com/duIGLUMLp8 — Selección Nacional (@miseleccionmx) November 25, 2022

En la misma línea, aseguró que le motiva enfrentar a los mejores rivales y asi será con Argentina. Los futbolistas aztecas son conscientes de que está en llos poder avanzar a la siguiente ronda y así es como enfrentarán a la Albiceleste, pensando en que ellos pueden hacer historia.

"Tenemos la esperanza de poder avanzar y solo queda en nosotros. Debemos de tener paciencia y hacer un partido con mucha inteligencia. Me encanta jugar contra los mejores y mañana va a ser otra oportunidad para ello", sentenció un 'Chucky' Lozano, quuien también destacó las cualidades de Alexis Vega, así como de los compañeros que tiene en la Selección Azteca.

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