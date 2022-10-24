¿Cuál es el primer partido de la Selección Mexicana en el Mundial?

La cuenta regresiva para la Copa del Mundo Qatar 2022 sigue su marcha y el arranque de la justa mundialista está más cerca que nunca, las selecciones preparan lo que será su presentación en el torneo más importante del mundo del futbol, competencia en la que la Selección Mexicana comparte el Grupo C junto a Polonia, Argentina y Arabia Saudita.

¿Cuándo juega México en Qatar 2022?

En cuanto a lo que concierne a la Selección Mexicana, el cuadro que dirige el argentino, Gerardo "Tata" Martino debutará el día martes 22 de noviembre a las 10 de la mañana frente a una Polonia comandada por el delantero del Barcelona, Robert Lewandowski, en el Estadio 974, cuatro dias más tarde, se medirá a la Argentina liderada por el jugador del Paris Saint-Germain, Lionel Messi, en el Estadio de Lusail a la una de la tarde.

Finalmente para cerrar la fase de grupos se miden ante Arabia Saudita, dirigida por el francés Hervé Renard el día 30 en el mismo inmueble a la misma hora, todo esto dentro del Grupo C.

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¿Cuándo se definen las listas de jugadores para el Mundial?

Según las reglas de la FIFA para la justa mundialista, todos los equipos debían entregar una lista preliminar de máximo 55 elementos el viernes 21 de octubre para finalmente, definir quienes será los jugadores que conformarán la convocatoria final para el certamen el 14 de noviembre.

Es importante recordar que para esta edición de la Copa del Mundo, fueron añadidos tres lugares más en la lista, por lo que cada conjunto podrá llevar un total de 26 futbolistas y no 23 como lo era anteriormente.

¿Cómo será la preparación de México previo a Qatar 2022?

Como parte de su preparación final para encarar el torneo mundialista, la Selección Azteca concentrará en el Centro de Alto Rendimiento de la Federación Mexicana de Futbol en la Ciudad de México, a partir del 17 de octubre, con los jugadores incorporándose dependiendo del final de sus acitivdades con sus respectivos clubes.

Posteriormente, viajarán a España el día 31 y el equipo va a establecer un campamento en Girona, lugar donde tendrán sus últimos ensayos ante Irak el 9 de noviembre y Suecia el 16 previo a realizar el viaje al país sede de la Copa del Mundo.

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