Los partidos de Cuartos de Final del Mundial Sub-20 que se jugarán hoy domingo 12 de octubre de 2025

Este domingo 12 de octubre, el Mundial Sub-20 Chile 2025 entra en su fase más vibrante con dos enfrentamientos de alto calibre que prometen emociones, talento y futbol de alto nivel. Las selecciones de Estados Unidos, Marruecos, Noruega y Francia se juegan el pase a semifinales en una jornada que podría marcar el futuro de varias promesas del balompié mundial.

Mejor ni hablamos: análisis México vs Colombia | TV Azteca Deportes

Estados Unidos vs Marruecos (14:00 hrs)

En el Estadio Fiscal de Talca, Estados Unidos se enfrenta a Marruecos en un duelo que ha captado la atención por el estilo contrastante de ambas escuadras. Los norteamericanos llegan con paso firme tras eliminar a Italia en octavos de final por marcador de 3-0, mostrando una defensa sólida y una ofensiva liderada por el mediocampista estrella Benjamin Cremaschi. Marruecos, por su parte, dio la sorpresa al dejar fuera a Corea del Sur por 2-1, con una actuación táctica impecable y un gol decisivo de Yassir Zabiri. Este partido representa más que un cruce continental: es el choque entre la potencia física estadounidense y la técnica depurada del futbol africano.

También te puede interesar:



Noruega vs Francias (17:00 hrs)

Más tarde, en el Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso, Noruega se mide ante Francia en otro duelo que promete intensidad. Los nórdicos llegan tras una dramática victoria en tiempo extra ante Paraguay, con el Niklas Fuglestad como figura. Su juego ordenado y disciplinado ha sido clave para llegar a esta instancia. Francia, también llegó a esta fase en forma dramática al vencer 1-0 con gol a final de los tiempos extras. Los galos eliminaron a Japón en octavos y ahora buscan reafirmar su candidatura al título.

Ambos partidos se jugarán en horario estelar con cobertura minuto a minuto por Azteca Deportes. La afición seguirá de cerca estos duelos, especialmente tras la eliminación de Mèxico en octavos, y muchos ojos están puestos en los talentos que podrían dar el salto a clubes europeos.

