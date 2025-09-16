Los partidos de la Jornada 1 de la UEFA Champions League que se jugarán hoy martes 16 de septiembre 2025

Con seis encuentros comienza este martes 16 de septiembre la primera jornada de la UEFA Champions League 2025 teniendo acción el máximo ganador de este torneo el Real Madrid y el conjunto de Juventus.

Athletic Club vs Arsenal en el Estadio de San Mamés a las 10:45 horas

En uno de los duelos que abren el telón de la UEFA Champions League, el Athletic Club inicia en San Mamés su primera fase principal de la competición en más de un decenio recibiendo al Arsenal.

El cuarto puesto en LaLiga le dio al Athletic el pase a la máxima competición europea, de la que ha estado ausente desde la campaña 2014-15. Entonces, el Athletic no superó la fase de grupos, pero habiendo alcanzado las semifinales de la última edición de la UEFA Europa League.

Arsenal volvió a la senda victoriosa goleando al Nottingham Forest en el Emirates (3-0). La única nota negativa del contundente triunfo de los Gunners la puso Martin Ødegaard, quien tuvo que abandonar el campo añadiendo su nombre a una larga lista de lesionados.

PSV vs Royal Union SG en el Estadio Phillips a las 10:45 horas

Los vigentes campeones de Países Bajos y Bélgica se enfrentan en la primera jornada de la Champions.

El PSV suma su 19.ª participación en la máxima categoría europea, un récord para un conjunto neerlandés. Con cinco victorias en seis partidos oficiales esta temporada, los hombres de Peter Bosz parecen estar bien posicionados para poner fin a una racha de cuatro derrotas consecutivas en la primera jornada en el torneo.

El Royale Union logró asegurar su primer pase a la fase liguera de la Champions. Con una sólida base, el conjunto belga se encuentra invicto en la Pro League esta temporada (G5, E2) y con cuatro porterías imbatidas consecutivas.

Real Madrid vs Marsella en el Estadio Santiago Bernabéu a las 13:00 horas

El Real Madrid busca conquistar su 16.º título de la Champions League. Bajo la batuta de su nuevo entrenador, Xabi Alonso, el equipo más laureado de la historia de la máxima competición europea ha ganado sus cuatro partidos hasta la fecha esta temporada (4/4) en LaLiga.

Marsella se desplaza a la capital española después de golear al Lorient en la Ligue 1 el viernes (4-0). Habiendo gozado de un día extra para preparar el choque, el conjunto marsellés busca romper los pronósticos y sumar una victoria de prestigio.

Juventus vs Borussia Dortmund en el Estadio Allianz a las 13:00 horas

Juventus disputa la Champions League por segunda temporada consecutiva y aseguró su participación este año gracias a su cuarto puesto en la Serie A durante la campaña 2024/25. El conjunto italiano espera mejorar ante rivales alemanes en esta ocasión y llega con la moral alta tras imponerse en un emocionante duelo de siete goles contra Inter de Milán.

Borussia Dortmund comenzó el torneo pasada con buen pie, ganando 3-0 como visitante ante el Club Brugge. La historia reciente sugiere que podría prolongar esa buena dinámica, ya que el Dortmund ha ganado tres de sus últimos cuatro partidos de la primera jornada en la fase de grupos.

Tottenham vs Villarreal en el Estadio Tottenham Hotspur a las 13:00 horas

Tottenham se embarca en su primera gran competición continental sin Harry Kane o Son Heung-min desde la temporada 2011-12.

Villarreal no disputó ninguna competición europea la temporada pasada, pero obtuvo el pase directo a esta fase de liga de la Champions gracias a su quinto puesto en LaLiga.

Benfica vs Qarabag en el Estadio Da Luz a las 13:00 horas

Tras unos años de indiferencia, el Benfica, dos veces campeón de la Copa de Europa, ha disfrutado de un resurgimiento en la Champions, alcanzando la fase eliminatoria en tres ocasiones en las últimas cinco temporadas.

La última campaña europea del Qarabag ocurrió en la temporada pasada y fue floja, ya que quedó eliminado de la UEFA Europa League tras acumular apenas tres puntos (G1, P7), encajando dos o más goles en seis de esas derrotas.

