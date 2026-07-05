Penta estaría en AAA Triplemanía 34, pero NO se presentaría en México por esta razón

Restan solo unos meses para que se lleve a cabo la AAA Triplemanía 34, uno de los eventos más importantes que habrá dentro de la lucha libre y en donde distintas estrellas de corte mundial, como Penta, podrían hacer acto de presencia en representación de la WWE.

Penta Zero Miedo | Entrevista EXCLUSIVA con la figura mexicana en WWE

Como sabes, Penta es considerado uno de los rostros principales de la WWE en la actualidad toda vez que es el actual Campeón Intercontinental, por lo que se espera que su participación en AAA Triplemanía 34 sea decorosa. Ahora bien, ¿este luchará en México o Estados Unidos?

¿Penta no luchará en México durante AAA Triplemanía 34?

Como sabes, por primera vez la AAA contará con dos noches para Triplemanía 34, la primera de ellas en Las Vegas y la segunda en la Arena Ciudad de México. Ante esta situación, se esperaba que El Zero Miedo formara parte de la noche 2; sin embargo, las cosas podrían no ser así.

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Y es que, si bien no existe un anuncio oficial al respecto, el póster oficial de Triplemanía WWE podría dar pistas respecto a lo que se espera en ambas noches y una de ellas tendría que ver precisamente con Penta, quien bajo esta tónica formaría parte de la cartelera de Estados Unidos.

En este póster se aprecia a Penta en el lado izquierdo, mismo en donde aparece el escenario de Triplemanía 34 Las Vegas. Ante ello, distintos usuarios consideran que El Zero Miedo podría ser el rostro principal de la noche 1, lo cual haría que no forme parte de la cartelera en la Arena CDMX.

¿Cuál sería la lucha estelar de AAA Triplemanía 34 en CDMX?

Si la lógica se mantiene como hasta ahora, todo haría indicar que la lucha estelar para la noche 2 de AAA Triplemanía 34 sería aquella que mida a Dominik Mysterio contra El Grande Americano, misma en la que se disputaría el Megacampeonato de la empresa.