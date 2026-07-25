Estos son los 3 peores accidentes de Checo Pérez en la Fórmula 1

La historia de Sergio, Checo Pérez dentro de la Fórmula 1 ha estado llena de momentos históricos y emotivos que hacen del nacido en Jalisco el mejor piloto mexicano en la historia de esta disciplina, superando lo hecho en el pasado por los Hermanos Rodríguez.

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A pesar de esta situación, el piloto de Cadillac también ha tenido que superar una serie de turbios momentos, destacando algunos accidentes que ha vivido a lo largo de sus más de 10 años como profesional. Por tal motivo, aquí conocerás los peores momentos de Checo Pérez en la F1.

¿Cuáles han sido los peores accidentes de Checo Pérez en la F1?

GP de Mónaco 2011: Han pasado 15 años de uno de los momentos más complicados en la carrera de Checo Pérez en la Fórmula 1. Fue durante la Q3 que el mexicano perdió el control a la salida del túnel, por lo que chocó tan fuerte contra las barreras que le impidió formar parte de la carrera tras causarle una conmoción cerebral.

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GP de Hungría 2015 : En la etapa de los entrenamientos libres su vehículo perdió el pasto, por lo que la adherencia también se fue. Así, Checo Pérez terminó volcado de forma aparatosa luego de estrellarse directamente contra las barreras de protección del circuito.

: En la etapa de los entrenamientos libres su vehículo perdió el pasto, por lo que la adherencia también se fue. Así, luego de estrellarse directamente contra las barreras de protección del circuito. GP de Mónaco 2024: Posiblemente, el más recordado de todos. Fue durante la primera vuelta que Checo Pérez sufrió un golpe de parte de Kevin Magnussen y Nico Hulkenberg, el cual fue suficiente para destrozar por completo su Red Bull. Afortunadamente, el mexicano salió ileso de tal situación.

¿Cuándo es la próxima carrera de Checo Pérez en la F1 2026?

Luego de lo ocurrido en el circuito de Silverstone, Checo Pérez y el resto de los pilotos volverán a la pista el fin de semana del 24 al 26 de julio cuando disputen el Gran Premio de Hungría, uno de los más importantes del calendario que comenzará el domingo en punto de las 07:00 horas, tiempo centro de México.

