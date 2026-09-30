Polémica arbitral? El penal que NO le marcan a México vs Perú (VIDEO)

En New Jersey, la Selección Mexicana encontró una jugada polémica al minuto 23 del amistoso ante Perú. Después de un remate de cabeza de Isaías Violante dentro del área, el balón impactó en la mano de Marcos López, pero el árbitro Jon Freemon decidió no señalar penal.

La acción generó reclamos inmediatos de los futbolistas mexicanos, mientras en redes sociales comenzaron a aparecer cuestionamientos sobre la decisión arbitral. La jugada quedó bajo el foco por el contacto del balón con el brazo del defensor peruano.

Unos instantes después, Perú consiguió el primer gol del encuentro en un error de la zaga tricolor que dejó a Renzo Garcés listo para vencer a Óscar García.

¡¿Sí o no?! 🫣🫣



Parecía penal para México pero el central y su abanderado no se ponían de acuerdo. #MiSelecciónAzteca #LaNuevaEra pic.twitter.com/CnxGbhgLVu — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) September 30, 2026

El encuentro representa el segundo partido de Rafael Márquez al frente de la Selección Mexicana, después de que el Tri empatara 1-1 frente a Colombia en su presentación.

La acción de López rápidamente se convirtió en uno de los temas de conversación del partido, con aficionados mexicanos pidiendo que la jugada fuera revisada y cuestionando que no se marcara la pena máxima.