Por este motivo México ganaría sus 3 partidos de la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026

La Selección Nacional de México tuvo buenos resultados en marzo al conseguir 2 empates ante grandes potencias, como lo son Portugal y Bélgica, duelos de preparación para llegar a punto a la Copa Mundial de la FIFA 2026, torneo en el que el combinado azteca podría ganar sus 3 partidos de la fase de grupos y avanzar como líder. Así recibió Memo Ochoa una mala noticia de Javier Aguirre.

El tricolor consiguió buenos resultados en esta Fecha FIFA de marzo en comparación con sus rivales de grupo. Sudáfrica, con el que inaugurará el mundial el 11 de junio en el Estadio Banorte (antes Azteca), recibió en casa a Panamá, con el que no pudo conseguir ninguna victoria en los 2 partidos que disputó:



Sudáfrica 1-2 Panamá

Sudáfrica 1-1 Panamá.

Los rivales del combinado azteca tuvieron malos resultado en la fecha FIFA de marzo, en comparación con México.|Selección Nacional de México

Mientras que Corea del Sur cayó en sus 2 duelos de preparación. En el primer encuentro fue goleado 4-0 por Costa de Marfil. Entretanto, ante Austria no pudo y perdió por la mínima en condición de visitante.

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El rival que le podría dar pelea a México, según los resultados

Quizá el único rival que le puede complicar el panorama a México de conseguir 3 de 3 es la Selección de República Checa, que se clasificó a la Copa Mundial de la FIFA 2026 tras vencer en una cardíaca tanda de penales a Dinamarca.

No obstante, la selección europea no es muy constante en los mundiales, pues en este 2026 regresa a una justa internacional tras 20 años de ausencia, ya que su última participación fue en Alemania 2006. Cabe mencionar que México es superior a la República Checa, pues se ubica en mejor posición del ranking de FIFA.

Será hasta el arranque de la Copa Mundial de la FIFA 2026 cuando se dé a conocer si realmente México ganará sus 3 partidos de fase de grupos, los cuales serán:

