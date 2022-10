¿Por qué el delantero Cristiano Ronaldo fue al psicólogo?

El delantero portugués, Cristiano Ronaldo, no ha tenido buenos momentos en los últimos meses, pues con el Manchester United no ha mostrado los resultados que esperaba, en su regreso a Old Trafford, el equipo no pudo ser de los primeros lugares en la Premier League y por consecuencia se quedó fuera de la UEFA Champions League.

Por medio de su cuenta de Instagram, el “Comandante” compartió una fotografía a un lado del famoso psicólogo Jordan Peterson, mismo que dio detalles de su reunión con el astro de la Selección de Portugal.

“Había tenido algunos problemas en su vida hace unos meses y un amigo suyo le envió algunos de mis vídeos. Los vio, después leyó uno de mis libros, lo encontró útil y quería hablar”, detalló Jordan Peterson en una entrevista para el presentador británico Piers Morgan.

Además, comentó que asistió a casa de Cristiano Ronaldo y hablaron por dos horas, platicaron de sus empresas, de su futuro y los obstáculos a los que se ha enfrentado en su vida.



El psicólogo aclaró que el “Bicho” no lo buscó por una depresión, como se había manejado en días nateriores en sectores de la prensa internacional, solo lo contactó porque leyó uno de sus libros y vio uno de sus videos, por esa razón, Cristiano quería conocer a Jordan Peterson, pues su material le pareció “muy útil”.

Los problemas de Cristiano Ronaldo en los últimos meses

No es un secreto el mal momento del atacante portugués, Cristiano Ronaldo, tanto en el terreno de juego y en su vida personal, pues en este ultimo rubro sufrió la pérdida de uno de sus bebés que esperaba con su pareja Georgina Rodríguez y en la parte deportiva, CR7 ha tenido horas bajas en el Manchester United, además de los malos resultados, se dice que no hay buena relación con el entrenador, Jordan Peterson y sus compañeros de los “Red Devils”.

