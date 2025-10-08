deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
adn_header_824x291_01.png
Azteca Deportes
Mundial México 2026
Nota

La razón por la que el Mundial 2026 sería idéntico al de Alemania 2006

El Mundial 2026 tiene un aura especial. Es el inicio de una nueva era pero también marca el final de las viejas glorias... tal como ocurrió en Alemania 2006.

por-que-mundial-2026-seria-identico-alemania-2006-pb-notas
Crédito: Especial ‘X’ - @EsTendenciaEnX e @InvictosSomos
Pablo García - Marktube
Mundial México 2026
Compartir

De manera casi natural los adultos indican que en su época todo era mejor. Y el futbol no escapa de esa práctica de los mayores y ancianos, quienes hablan con nostalgia y virtud del ayer. Por ello, este Mundial 2026 significará mucho para la actual generación y las posteriores. Así como en Alemania 2006, las grandes leyendas se van… mientras que otras llegan. Estas son las similitudes 20 años después de las Copas del Mundo.

¿Ventaja o desventaja? Miguel España habla sobre el formato que tendrá el Mundial 2026

Te puede interesar - ¿Cuántos títulos tendría Cristiano Ronaldo si hubiera nacido en México, según la IA?

Te puede interesar - ¿Lionel Messi tendría un Mundial si jugara para México, esto contestó la IA ?

¿Por qué el Mundial 2026 es idéntico al de Alemania 2006?

La fiebre mundialista comienza a impregnar en los miles de aficionados que están a poco más de 8 meses de que vea una nueva Copa del Mundo. Por ello, meditar en las similitudes de lo ocurrido en Alemania 2006 con lo que pasará en este torneo a disputarse en Norteamérica es bastante interesante.

¿El Mundial 2026 es el cierre de una época futbolística?

Sin lugar a dudas el próximo torneo será un cierre a la era de los dos grandes monstruos. Tanto Lionel Messi (que hizo dudar si jugaría este torneo) como Cristiano Ronaldo jugarán su último gran torneo con sus respectivas selecciones. Mientras que otro de los fenómenos de la época como Neymar Jr, también buscará su última oportunidad con los brasileños.

Casos como el Luka Modric, Kevin De Bruyne y demás nombres hacen esperar el gran adiós de una generación de futbolistas que marcaron la pauta en el futbol mundial.

Y justo así ocurrió en Alemania 2006. Se vio el último de los mundiales en casos como Zinedine Zidane, Ronaldo o el propio Ronaldinho. Incluso fue el final de varios de los que formaron la última Italia campeona del mundo.

¿El Mundial de 2026 es el inicio de una nueva era del futbol internacional?

Así mismo, el 2026 verá cómo los nuevos rostros asaltan la vitrina mundial para comenzar su legado. La nueva generación española que tiene a Lamine Yamal como el rostro más mediático, pero que con Pedri puede marcar un antes y un después como sus predecesores. O la distinguida camada francesa o los nuevos ídolos sudamericanos que comienzan a pelear por ser lo mejor que hay a nivel mundial.

¿Hay similitudes reales entre el Mundial 2026 y el de 2006?

Sí, tan solo el hecho de pensar que Messi y CR7 cierren su carrera, como lo hicieron rostros mundiales de aquella época hace un símil. En estos momentos los rostros juveniles se levantan en el horizonte en lo que se debe ver como un cambio generacional, como le ocurrirá a la Argentina o a la propia Brasil, que aunque no tuvo buenos resultados, ya debe dejar la batuta en otros nombres.

Lo mejor del Mundial México 2026
¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!

Autor / Redactor

Pablo García - Marktube

Te Recomendamos

México vs Ecuador en vivo partido amistoso de preparación previo al Mundial 2026
Mundial México 2026
México vs Ecuador, partido de preparación de la fecha FIFA previo al Mundial 2026
México vs Colombia en vivo fecha FIFA partido amistoso 2025
Mundial México 2026
México vs Colombia, partido de preparación de la fecha FIFA previo al Mundial 2026
Minis + Marcador (8).jpg
Mundial México 2026
Entrevista Diego Laínez con David Medrano: El regreso al TRI en una nueva etapa
México vs Japón en vivo por Azteca 7 gratis sábado 6 de septiembre de 2025
Mundial México 2026
México vs Japón EN VIVO y GRATIS, partido de la Selección Mexicana, fecha FIFA, sábado 6 de septiembre de 2025
DEPORTV Y EXPRESS minis (2).jpg
Mundial México 2026
Jorge Valdano, campeón con Argentina en 1986 | Deportv | TV Azteca Deportes.
Thumbnail
Mundial México 2026
A Un Año del Mundial | Azteca Deportes ya está en las Ciudades Sede
Falta un año para el Mundial 2026 en México, Estados Unidos y Canadá
Mundial México 2026
El Mundial no se puede entender sin el aficionado mexicano: Falta un año para la Copa del Mundo
Christian Martinoli Luis García Jorge Campos
Mundial México 2026
Christian Martinoli, Luis García y Jorge Campos a un año del Mundial 2026 en México
Thumbnail
Mundial México 2026
Fernando Quirarte relata el momento que le puso la piel chinita a la Selección en México 86
Miguel España entrevista a un año del Mundial 2026 en México
Mundial México 2026
¿Ventaja o desventaja? Miguel España habla sobre el formato que tendrá el Mundial 2026
×
×