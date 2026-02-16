La aterradora razón por la Ric Flair nunca volverá al ring

Durante décadas, el nombre de Ric Flair fue sinónimo de espectáculo en el universo de la lucha libre de la WWE, además de resistencia y grandeza dentro de la lucha libre profesional. Sin embargo, la leyenda de 76 años ha dejado claro que su historia sobre el cuadrilátero ya llegó a su capítulo final, cerrando definitivamente la puerta a cualquier regreso que durante años alimentó la imaginación de los aficionados.

En medio de rumores sobre una posible revancha icónica con Ricky Morton, el propio Ric Flair decidió poner fin a las especulaciones con un mensaje directo: nunca volverá a luchar. La declaración no solo sorprendió a la comunidad del wrestling, también dejó al descubierto la razón profunda detrás de su decisión, marcada por experiencias físicas extremas que cambiaron su perspectiva para siempre.

¿Qué pasó realmente para que Ric Flair decidiera no volver al ring?

El último combate oficial de la leyenda ocurrió el 31 de julio de 2022, cuando hizo equipo con Andrade El Ídolo para enfrentar a Jeff Jarrett y Jay Lethal. Lo que debía ser una despedida memorable terminó convirtiéndose en un episodio alarmante para su salud.

Tiempo después, el propio Flair confesó que durante ese combate creyó haber sufrido un infarto, una experiencia que lo llevó a replantearse su futuro inmediato. Ese momento marcó un antes y un después en su vida personal y profesional, dejando claro que el riesgo físico ya no era compatible con su bienestar.

A pesar de que en distintos momentos surgieron comentarios sobre posibles apariciones especiales o incluso una revancha simbólica, la realidad es que el legendario “Nature Boy” considera que hay capítulos que deben quedarse como recuerdos, no como repeticiones.

Small Efforts, Repeated Daily, Create Extraordinary Results. WOOOOO! pic.twitter.com/Qc35m3rF3I — Ric Flair® (@RicFlairNatrBoy) February 16, 2026

El legado que deja una de las mayores leyendas del wrestling

La carrera de Ric Flair no necesita un último capítulo para consolidarse como una de las más influyentes en la historia del entretenimiento deportivo. Con múltiples campeonatos mundiales y una presencia que definió generaciones, su impacto trasciende el ring y se mantiene vivo en la cultura popular de la lucha libre.

Incluso figuras históricas como Ricky Morton han reconocido que algunos momentos simplemente deben celebrarse tal como ocurrieron, sin necesidad de buscar una secuela que arriesgue la integridad de quienes construyeron la leyenda.

Hoy, Flair continúa conectado con los fanáticos a través de eventos y apariciones públicas, manteniendo viva la esencia de su personaje sin necesidad de competir. Su historia demuestra que la grandeza no siempre se mide por el último combate, sino por la huella que queda en la memoria colectiva.

La decisión de no volver al ring no es solo un cierre deportivo; es también un recordatorio de que incluso las leyendas saben cuándo es momento de proteger su salud y honrar su legado desde otro lugar.