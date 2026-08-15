 Quién es Atakan Yilmaz, el “turco” que jugará para la Selección Mexicana

En los últimos años, la Selección Mexicana ha reclutado futbolistas con doble o triple nacionalidad; es decir, que hayan nacido en otro país, pero con sangre azteca. Tal es el caso de Obed Vargas, quien tiene un futuro incierto en el Atlético de Madrid. Ahora, el tricolor convocó a Atakan Yilmaz, un jugador turco.

Yilmaz es el jugador que México convocó para la categoría Sub-16. Pese a que es su primer llamado, el turco ya estaba en el radar de la selección desde 2025, gracias al trabajo que realiza Andrés Lillini, quien en algún momento fue entrenador de Pumas, que sufrió con la Leagues Cup al perder a 2 baluartes.

El delantero tiene 16 años y actualmente milita en las inferiores del FC St. Pauli de Alemania.|@sectorbasicas

La trayectoria de Atakan Yilmaz

El delantero tiene 16 años y actualmente milita en las inferiores del FC St. Pauli de Alemania, precisamente en la categoría Sub-17. Nació en Xalapa, Veracruz, ya que su madre es mexicana, mientras que por el lado de su padre tiene raíces turcas.

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Atakan inició su carrera futbolística en Alemania, donde actualmente milita en uno de los clubes, con el que está vinculado hasta el 30 de junio de 2028.

El seleccionado mexicano que ya se vistió de turco

Es la primera vez que el delantero portará los colores de la Selección Mexicana, pero antes de ello representó a Turquía en febrero de 2025, cuando disputó un partido contra Inglaterra en la categoría Sub-15. En aquel encuentro disputó 46 minutos y portó el dorsal 10.

Por ahora, el futbolista de 16 años portará la playera de México, aunque eso no quiere decir que ya se haya decantado por representar al equipo azteca, ya que es demasiado joven. Por ello, puede jugar tanto para la selección como para Turquía, pero llegará a una edad donde tendrá que decicirse por una.