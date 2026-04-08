Portugal dijo algo sobre jugar en México y sorprendió a todos: “Hasta en Tepito”

Portugal se mostró muy cómodo con su estancia en suelo mexicano durante la fecha FIFA de marzo. La delegación del conjunto europeo se asentó en Cancún, Quintana Roo, para preparar el duelo contra México correspondiente a la reinauguración del Estadio Banorte. Sin embargo, el equipo se tomó el tiempo de recorrer otros puntos de nuestro país y, según la propia federación, estuvieron encantados con lo vivido.

Desde un principio, aficionados alrededor del mundo dudaban de la seguridad de México para albergar la Copa Mundial de la FIFA 2026. Sin embargo, la Federación Portuguesa de Futbol (FPF) se encargó de despejar todo tipo de dudas y colocar al territorio mexicano como “listo” para la cita mundialista. Tras regresar a Europa, los representantes lusos calificaron su estancia en suelo azteca como "espectacular".

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Portugal quedó muy conforme con su estancia en México

Joao Madjer, coordinador técnico de la Selección de Portugal, fue el encargado de transmitir las emociones del grupo. En una entrevista con ESPN, el directivo compartió que durante la estadía del equipo en Ciudad de México no se sufrió ningún tipo de contratiempo e incluso no tuvieron problemas a la hora de visitar zonas que tradicionalmente son consideradas de alta peligrosidad.

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“Estuvimos encantados, vimos varios puntos de la Ciudad de México, no tienen ningún problema. Hasta fuimos a Tepito, que dicen que es un punto muy difícil; incluso caminando ahí la gente nos recibió muy bien, gente con un corazón enorme, y me encantó”, reveló Madjer sobre la calidez que recibió Portugal de la gente transformando su experiencia en México como memorable.

Israel Reyes (L) of Mexico fights for the ball with Joao Dias (R) of Portugal during 2026 International Friendly match between Mexico (Mexican National team) and Portugal as part of reopening at Mexico City (Banorte) Stadium, on March 28, 2026 in Mexico City, Mexico.|Adrian Macias/Adrian Macias

El Mundial no corre peligro

La ola de violencia reportada durante los primeros meses del año generaron incertidumbre respecto a una posible cancelación del amistoso. No obstante, la FPF dejó de lado los cuestionamientos y cumplió con lo pactado. Portugal tuvo un buen paso por México y el directivo luso explicó que se debe cambiar la visión sobre la seguridad de nuestro país basándose en su propia experiencia.

“Yo no veo un problema de seguridad por el tema del Mundial. Tengo que decir que si nos sentimos seguros aquí (México), debemos transmitir en Portugal que aquí es espectacular”, expresó Madjer. De esta manera, Portugal se suma a las voces que respaldan la capacidad organizativa de México.

