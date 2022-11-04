Este podría ser el 11 titular de la Selección Mexicana vs Irak

Estamos a 17 días de que arranque el Mundial de Qatar 2022. Parte de la Selección Mexicana ya se encuentra preparándose para la justa, y es por esto, que los elementos que militan en la Liga MX, ya se encuentran en Girona España.

El conjunto que dirige Gerardo Martino inició concentración desde el lunes 10 de octubre, cuando los elementos que quedaron fuera de la Liguilla del futbol mexicano como: Alexis Vega, Alfredo Talavera y Rodolfo Cota, empezaron a reportar.

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Con forme fueron siendo eliminados de la Fiesta Grande, los demás futbolistas que estaban en la pre-lista de 31 hombres fueron llegando al Centro de Alto Rendimiento (CAR), y una vez terminado el Apertura 2022, viajaron a España -31 de octubre-.

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Calendario de la Selección Mexicana previo a Qatar 2022

En territorio europeo, la Selección Azteca tendrá dos encuentros preparativos previos al Mundial de Qatar 2022. El primero será ante su similar de Irak, el 9 de este mes, y el 16, se verán las caras contra Suecia, cuatro días antes de su debut en la justa invernal.

Este podría ser el 11 titular de México vs Irak

De acuerdo con nuestro insider, David Medrano, quien ya es y será la sombra de la Selección Mexicana durante el Mundial de Qatar 2022, adelanto al tridente ofensivo que podría estar contra los iraquís.

Se perfilan: Henry Martín como centro delantero; mientras que por las bandas estarían Alexis Vega de Chivas, y Uriel Antuna de Cruz Azul; respetando la formación que ha utilizado Martino con el equipo de nuestro país.

Alexis Vega, Henry Martin y Antuna podrían ser titulares contra Irak. pic.twitter.com/J4bHMTJS7B — david medrano felix (@medranoazteca) November 3, 2022

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De hecho, se esperaba que México saliera con esquema en el que estuvieran Raúl Jiménez, Tecatito Corona y el Chucky Lozano, pero cada día ese 'sueño' parece más lejano, pues la lesión del hombre del Sevilla y la de futbolista de los Wolves, podría dejarlos sin participar en la Copa del Mundo.