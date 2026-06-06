Pumas UNAM ya tendría al reemplazo de Efraín Juárez para el Apertura 2026

Efraín Juárez dejó de ser entrenador de Pumas de forma repentina, a pesar de haber conseguido resultados más que positivos en el Clausura 2026. Su equipo finalizó como líder general durante la Fase Regular y disputó la final del torneo, donde le tocó caer ante Cruz Azul en Ciudad Universitaria. Ante este panorama, la directiva salió rápidamente en busca de un reemplazo.

Según la información que distintas fuentes acercaron a TV Azteca Deportes, el técnico mexicano no llegó a un acuerdo para renovar su contrato con la UNAM, el cual expiraba el próximo 31 de diciembre. Con una oferta del futbol europeo sobre la mesa, Efraín Juárez tomó la decisión de desligarse de Pedregal y todo parece indicar que comenzará con un nuevo episodio en su carrera. Mientras tanto, Pumas ya tendría a su reemplazante elegido.

Efrain Juarez head coach of Pumas during the Final second leg match between Pumas UNAM vs (and) Cruz Azul as part of the Liga BBVA MX Varonil, Torneo Clausura 2026 at Olimpico Universitario Stadium, on May 24, 2026 in Mexico City, Mexico.|--MexSport Agency--/--MexSport Agency--

El reemplazo de Efraín Juárez en Pumas

Diversos reportes mencionan que la directiva universitaria tiene como objetivo buscar un entrenador de casa y que tenga un fuerte compromiso con las fuerzas básicas de Pumas. Ante este panorama, señalan que el candidato número uno a ocupar el lugar de Efraín Juárez en los banquillos de la UNAM es Guillermo Vázquez, técnico que ya conoce la institución auriazul desde dentro.

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En caso de hacer efectivo su regreso, el Memo Vázquez estaría tomando las riendas del primer equipo de Pumas por tercera vez en su carrera. La primera vez que llegó a los banquillos fue entre 2010 y 2011 donde logró conseguir el último campeonato de liga de los Felinos hasta la fecha.

El Memo regresó a Ciudad Universitaria en el 2015 y 2016. Si bien en esta segunda etapa no obtuvo el campeonato, condujo a su equipo a un gran liderato y hacia la final de liga en 2015, misma que terminarían perdiendo contra Tigres de la UANL.

La actualidad de Memo Vázquez

En estos momentos, Memo Vázquez se encuentra sin equipo, luego de que su último cargo registrado fuera como auxiliar técnico en Cruz Azul, etapa que terminó en julio de 2023, según Transfermarkt. Su posible regreso a Pumas no es menor, ya que llegaría con una carga simbólica fuerte para la afición, aunque también con el desafío de actualizar su proyecto tras varios años sin dirigir como entrenador principal en la Liga BBVA MX.

