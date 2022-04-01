Predicciones de México, sorteo de FIFA del 1 de abril | Qatar 2022

Llegó el día que hemos estado esperando por años. La Selección Azteca conocerá a sus rivales del Mundial de Qatar 2022 que arrancará el próximo mes de noviembre.

México avanzó como segundo lugar del Octagonal Final de la Concacaf, detrás de Canadá, primero, pero por delante de Estados Unidos, que tuvo que conformarse con la tercera plaza y tendrá un sorteo mucho más complicado debido a que se ubica en el bombo 3.

El combinado azteca ha logrado de esta manera eludir a varias potencias mundiales, pero todo puede suceder en un sorteo con tantas posibilidades diferentes.

Te puede interesar: Cobertura sorteo del Mundial de Qatar 2022 EN VIVO

Aquí te presentamos las predicciones de Azteca Deportes respecto a los rivales que México podría enfrentar en Qatar 2022.

Las predicciones para el sorteo de México rumbo a Qatar 2022

Predicción 1: Francia, México, Polonia, y Camerún.

Predicción 2: Qatar, México, Serbia y Ecuador.

Predicción 3: Bélgica, México, Irán y Ghana.

Predicción 4: Argentina, México, Polonia y Arabia Saudita.

Predicción 5: Inglaterra, México, Corea del Sur y Camerún.

Como podrán ver, hay demasiados escenarios pero hay que tomar en cuenta que forzozamente debe haber en cada grupo por lo menos un equipo europeo, por disposición de la FIFA.

Te puede interesar: El equipo al que la Selección Mexicana se ha enfrentado más veces en mundiales

Horario y dónde ver el sorteo del Mundial de Qatar 2022

No te pierdas el sorteo en donde se definirán los grupos del Mundial de Qatar 2022, este viernes 1 de abril las 9:50 AM a través de Azteca 7.