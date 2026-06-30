Pumas le arrebató el refuerzo que más quería Chivas de Guadalajara: ¿Y ahora qué?

Pumas hizo oficial la llegada de Sebastián Córdova como su primer refuerzo para el Apertura 2026, luego de que el mediocampista permaneció un semestre con Toluca, donde salió campeón en la Concachampions 2026. Pero lo que muy pocos recuerdan es que hace años Chivas era uno de los clubes que más lo quería, pero ello no se dio por una mala jugada.

Córdova es el primer refuerzo del conjunto de la UNAM en la era de Esteban Solari, quien llegó al club para reemplazar a Efraín Juárez. Este movimiento llamó la atención, pues nadie se lo esperaba, ya que el jugador de 29 años apenas llevaba un semestre con los Diablos Rojos, que fue reforzado por Chivas tras el préstamo de Erick Gutiérrez.

Córdova es nuevo refuerzo de Pumas, luego de que hace 5 años le interesó a Chivas.|Pumas MX

“El mediocampista mexicano llega a nuestra institución procedente del Club Toluca y con una importante trayectoria tras su paso por Tigres, Necaxa y América. Además, ha representado a México en múltiples ocasiones en competencias internacionales y fue integrante de la Selección Nacional que consiguió la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020”, se lee en el comunicado del equipo universitario.

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La vez que Chivas buscó a Sebastián Córdova

De acuerdo con el periodista Chema Garrido, Córdova fue pretendido por Chivas a finales de 2021, pues en ese entonces la directiva del cuadro rojiblanco lo pidió a cambio de Uriel Antuna. Sin embargo, el exjugador de Los Ángeles Galaxy se negó a irse al América, pues en ese entonces pretendía ganar un salario más alto que el que recibía en el cuadro rojiblanco, hecho que provocó la caída de los traspasos.

“Uriel Antuna no quiso aceptar las condiciones que le ponía América, porque quería llegar ganando más dinero que el que ya ganaba aquí [en Guadalajara] y era un dineral”, declaró el periodista en su canal de YouTube.

El cambio de colores de Sebastián Córdova al llegar a Pumas

El jugador de 29 años llegó a Pumas, uno de los rivales directos del América, club en el que se formó Sebastián desde pequeño hasta debutar con el primer equipo. El mediocampista se une a la larga lista de futbolistas que han jugado en ambos equipos, como lo son Hugo Sánchez, Luis García, Nicolás Castillo y Efraín Juárez, por mencionar algunos.