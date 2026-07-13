OFICIAL: Pumas contará con un refuerzo inesperado para afrontar el Apertura 2026

Pumas UNAM continúa definiendo la plantilla con la que buscará volver a competir por los primeros lugares de la Liga BBVA MX. Además de los movimientos realizados durante el mercado y la reciente llegada de Esteban Solari a los banquillos, el conjunto universitario decidió incorporar a una joven promesa que se formó dentro de sus fuerzas básicas.

El futbolista fue presentado junto con el resto del plantel durante el Pumas Fan Fest 2026, por lo que estará bajo la observación de Esteban Solari en el Apertura 2026. Se trata de Julio César Domínguez Castillejos, hijo del experimentado defensor Julio César “Cata” Domínguez.

Pumas incorpora al hijo del Cata Domínguez al primer equipo

Julio César Domínguez Castillejos fue incluido en el primer equipo de Pumas para afrontar el Apertura 2026. El atacante de 18 años recibió una oportunidad después de avanzar por las diferentes categorías inferiores del conjunto universitario.

El juvenil apareció durante la presentación de la plantilla realizada en el Estadio Olímpico Universitario, una decisión que confirma que forma parte de los elementos considerados por el cuerpo técnico del argentino Solari.

Su incorporación representa un refuerzo inesperado para los aficionados, debido a que Pumas decidió mirar hacia su cantera en lugar de recurrir únicamente al mercado de transferencias. Sin embargo, Domínguez Castillejos todavía deberá ganarse un lugar para recibir minutos en la Liga BBVA MX.

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Quién es Julio César Domínguez Castillejos

Julio César Domínguez Castillejos nació el 19 de abril de 2008 en Arriaga, Chiapas. A diferencia de su padre, quien desarrolló su carrera como defensa central, el joven universitario juega en posiciones ofensivas.

El canterano puede desempeñarse como mediapunta, extremo derecho o extremo izquierdo. Es un futbolista diestro y tiene una estatura aproximada de 1.70 metros. También ha formado parte de procesos juveniles de la Selección Mexicana.

Durante su formación en Pumas pasó por las categorías Sub-17, Sub-19 y Sub-21. En el Clausura 2026 disputó diez partidos de fase regular y otros dos encuentros de Liguilla con el equipo Sub-21, además de marcar un gol.