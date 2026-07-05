Confirman el futuro de Álvaro Angulo tras la contratación de Chicote Calderón por Pumas

Pumas ya tomó una decisión importante dentro de su armado para el Apertura 2026. La llegada de Cristian “Chicote” Calderón abrió una duda inmediata en el lateral izquierdo, pero el club universitario tendría definido el futuro de Álvaro Angulo.

El colombiano no saldría de la institución tras la contratación del exjugador de América, Chivas, Atlas y Necaxa. Por el contrario, la directiva auriazul ve la incorporación de Calderón como una manera de aumentar la competencia interna dentro del plantel que dirige Esteban Solari.

De acuerdo con diversos reportes, en Pumas descartan que el fichaje de Chicote Calderón implique una posible salida de Angulo. La intención es que el mexicano se sume como una alternativa directa en la banda izquierda, aunque el colombiano seguiría considerado dentro del proyecto deportivo.

Cristian ‘Chicote’ Calderón

Pumas define qué pasará con Álvaro Angulo

Álvaro Angulo continuaría en Pumas para el Apertura 2026. Pese a la llegada de Chicote Calderón, el lateral colombiano seguiría siendo una pieza contemplada por el cuerpo técnico universitario.

La información indica que Calderón llegaría para “sumar variantes y fomentar la competencia interna”. En ese escenario, Chicote arrancaría por detrás de Angulo dentro de la pelea por la titularidad, aunque con la posibilidad de ganar minutos durante el torneo.

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Este movimiento responde a una necesidad clara para Pumas. El equipo busca tener más profundidad en una posición específica y evitar quedar condicionado por lesiones, suspensiones o bajas de rendimiento a lo largo del campeonato.

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Chicote Calderón llega para competir por un puesto

Pumas hizo oficial la llegada de Cristian Calderón como refuerzo para el Apertura 2026. El lateral mexicano se incorporará de inmediato al primer equipo de Solari, después de su paso por Necaxa y tras haber pertenecido al América.

El club universitario destacó la trayectoria del futbolista, quien también defendió las camisetas de Atlas y Chivas. Su llegada le da al entrenador argentino una opción con experiencia en Liga BBVA MX y conocimiento de partidos de alta exigencia.

Sin embargo, su contratación no significaría una limpia en la lateral izquierda. La lectura interna sería distinta: Pumas quiere dos futbolistas capaces de competir por la misma zona y elevar el nivel del puesto durante la temporada.

El contrato de Álvaro Angulo con Pumas

Uno de los puntos que ayuda a entender la postura de Pumas es la situación contractual de Álvaro Angulo. El colombiano llegó al club en 2025 procedente de Independiente de Argentina y firmó un vínculo de cuatro años con la institución auriazul.

Eso significa que su contrato se extiende hasta junio de 2028, por lo que Pumas no tiene urgencia contractual para desprenderse del jugador. Además, Angulo ocupa una posición en la que el equipo necesitaba contar con competencia real dentro del plantel.

El defensor colombiano llegó como compra definitiva y rápidamente quedó instalado como una opción importante para la banda izquierda. Ahora, con Chicote Calderón en el equipo, tendrá una competencia directa por la titularidad.