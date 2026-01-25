Pumas duda con el futuro de Keylor Navas y este inesperado equipo de Concacaf sueña con ficharlo GRATIS

El futuro de Keylor Navas dentro de Pumas UNAM pende de un hilo y podría dejar la institución una vez finalizado el Clausura 2026. El portero costarricense tiene contrato vigente con el conjunto universitario hasta el 30 de junio de 2026 y, de momento, la directiva aún no ha definido si renovará su vínculo. En este contexto, un inesperado equipo de Concacaf sueña con fichar al ex Real Madrid de forma gratuita.

A pesar de que la economía del club no es comparable con los demás equipos de la Liga BBVA MX o MLS, el Saprissa de Costa Rica se ilusiona con el regreso de Navas luego de la Copa Mundial de la FIFA 2026 . La institución cuenta con un nuevo presidente, Roberto Artavia, quien inició una etapa marcada por el saneamiento financiero. Sin embargo, el directivo afirmó que su vuelta al club no será nada fácil.

Keylor Navas es pretendido por el Saprissa de Costa Rica|Crédito: @PumasMX / X

Saprissa y el sueño de tener a Keylor Navas en la portería

En una charla con La Teja, el máximo mandatario del Saprissa reveló el deseo que tiene el club de fichar a Keylor Navas como agente libre; sin embargo, afirmó que su regreso no depende realmente del club. Según el presidente, el experimentado guardameta de 39 años tiene ofertas de Europa, México y posiblemente de la MLS, mercados que manejan salarios imposibles de pagar para la institución costarricense.

Por este motivo, si Navas vuelve a ponerse la camiseta morada, será principalmente por un deseo propio del jugador, resignando millones de dólares y afrontando un sacrificio económico enorme. Además, Saprissa quiere competir, pero sin poner en riesgo su estabilidad económica, por lo que Keylor debería aceptar un sueldo considerablemente bajo si su sueño es regresar al club donde se formó como profesional.

El salario millonario de Keylor Navas en Pumas

Actualmente, el portero ‘tico’ es uno de los futbolistas con salario más elevado dentro de la plantilla de los Pumas. Diversos reportes aseguran que Navas habría aceptado un sueldo de 2 millones de dólares al año para jugar en el conjunto universitario, es decir, cerca de 35 millones de pesos. Este monto de dinero sería imposible de pagar para el Saprissa, ni tampoco tendría los recursos económicos para pagar el 50% de dicho salario.

Con la llegada de Artavia a la presidencia del Saprissa, el club sueña con volver a ser una potencia dentro de Concacaf, donde los equipos mexicanos y estadounidenses han mejorado constantemente durante los últimos años. Con Keylor Navas en la portería, dicho sueño podría estar más cerca de hacerse posible.