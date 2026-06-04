El pésimo historial de Pumas UNAM en la Liga BBVA MX: debajo de la mayoría

Pumas estuvo muy cerca de conseguir un nuevo título de Liga BBVA MX al llegar a la Final del Clausura 2026. Sin embargo, Cruz Azul lo superó en Ciudad Universitaria y extenderá la sequía de los universitarios por un tiempo más. Esta puede ser una razón por la cual los torneos cortos no son del agrado de la UNAM, no obstante, existe otra marca que mantiene preocupados a todos sus aficionados.

A pesar de haber sido protagonista en el primer semestre del 2026, el rendimiento de Pumas en los torneos cortos no ha sido el más brillante ni mucho menos. Solo basta con ver la estadística pura de los enfrentamientos directos que tuvo el conjunto universitario con cada uno de los equipos de la Primera División de México. Resulta que cuenta con historial negativo contra la mayoría de los clubes más poderosos del torneo.

Crédito: Mexsport

El historial de Pumas en la Liga BBVA MX

Los Felinos tienen historial positivo contra ocho de los 17 equipos que disputan la Liga BBVA MX actualmente. Sin embargo, se encuentra por debajo en la estadística contra otros ocho equipos y no mantiene diferencias con uno, que es Pachuca. No obstante, el dato es aún más duro cuando se hace un repaso de los equipos con los que Pumas mantiene historial negativo: la mayoría son clubes considerados “grandes”.

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Xolos de Tijuana, Necaxa, Tigres, Monterrey, Chivas, Toluca, América y Cruz Azul, este último con una diferencia de 16 partidos ganados, son los clubes con historial positivo contra la UNAM desde la creación de torneos cortos.

Por su lado, Pumas tiene ventaja contra Santos Laguna, Querétaro, Atlante, Juárez, León, Atlético San Luis, Atlas y Puebla, este último siendo el rival preferido de los universitarios con una diferencia de 16 juegos ganados.

📊 Historial de Pumas



Balance de Los Universitarios en torneos cortos de la Liga MX ante los actuales clubes de la Primera División.



ACTUALIZADO. pic.twitter.com/wIF3gcRfts — Sangre Azul (@sangreazulismo) June 3, 2026

Los títulos que consiguió Pumas desde la creación de los torneos cortos

El conjunto de la UNAM cuenta con un total de 7 títulos de Liga BBVA MX en su historia. A pesar de que su historial contra otros equipos del futbol mexicano no es alentador, supieron conseguir su mayor cantidad de trofeos en la era de los torneos cortos.

Desde la creación de este formato en el balompié nacional en 1996, Pumas ha ganado 4 títulos de Liga BBVA MX. El primero fue el Clausura 2004 y siguieron el Apertura 2004, Clausura 2009 y Clausura 2011, su última consagración de liga hasta la fecha.

