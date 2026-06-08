Pumas UNAM quiere un refuerzo a largo plazo y llegaría desde Brasil

Mientras muchos se preguntan qué falta para que se confirme la salida de Efraín Juárez de Pumas UNAM, lo cierto es que el presente es doloroso por el subcampeonato del Clausura 2026. Al margen de eso, trascendió que los universitarios quieren un refuerzo a largo plazo y llegaría desde Brasil para potenciar el plantel de cara al futuro, en medio de una reestructuración.

La inesperada partida de Efraín Juárez —que no sería su culpa— dejó una enorme incertidumbre en la afición auriazul. En lo que menos se pensaba era en el mercado de fichajes, pero la directiva ya se mueve sigilosamente para amarrar a una pieza importante en Sudamérica. El apuntado sería nada menos que el brasileño Hugo Moura.

|MEXSPORT

El elegido para el mediocampo que llegaría desde Brasil a Pumas UNAM

De acuerdo con RTI Esporte, el conjunto universitario ya está sondeando al futbolista brasileño Hugo Moura para reforzar el mediocampo. Más allá del deseo de la institución por incorporarlo de inmediato, la operación se perfila con calma debido a la situación contractual del contención en el balompié brasileño.

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Según detallan, Moura tiene vínculo firmado hasta diciembre de este año, por lo que las negociaciones comenzarían ahora mismo, pero su arribo se daría hasta el próximo año. El banquillo de Ciudad Universitaria está a la deriva pero al menos tendrían a un futbolista sudamericano muy importante.

Los números de Hugo Moura antes de llegar a Pumas UNAM

El mediocentro defensivo de 28 años ha tenido muy buenos números en el Vasco Da Gama y, según las estadísticas brindadas por BeSoccer, estas han sido sus cifras:

Partidos jugados: 119

Encuentros como titular: 99

Goles convertidos: 4

Asistencias aportadas: 7

Tarjetas recibidas: 22 amarillas y 4 rojas.

El presente complejo de Pumas UNAM

La directiva se encuentra en pleno acuerdo legal para rescindir el contrato de Efraín Juárez tras el gran torneo Clausura 2026. Mientras nombres como Guillermo Vázquez, Robert Dante Siboldi o Martín Anselmi suenan con fuerza para el banquillo, los altos mandos universitarios se enfocan en Hugo Moura como posible refuerzo.