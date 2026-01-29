Pumas vs Santos: fecha y hora PARA ESTADOS UNIDOS de un duelo CLAVE para los felinos

El Clausura 2026 de la Liga MX regresa a la actividad luego de la pausa por la Fecha FIFA y lo hace con un partido que promete tensión, urgencia y cuentas pendientes entre los involucrados. Pumas vuelve a Ciudad Universitaria para enfrentar a Santos Laguna en un viernes por la noche, un horario poco habitual que añade un ingrediente extra a un duelo donde la paciencia empieza a agotarse.

El equipo de Efraín Juárez llega con sensaciones encontradas. Está invicto, sí, y rompió una sequía histórica al vencer a Tigres en el Volcán, pero en casa aún no logra despegar. Dos empates consecutivos en CU han encendido la crítica y este Pumas vs Santos aparece como el escenario ideal —y necesario— para reconciliarse con su gente antes de que el torneo tome velocidad.

Del otro lado, Santos arriba golpeado. Los números lo colocan en la parte baja de la tabla y la urgencia es evidente. Para los laguneros, sumar en la capital sería oxígeno puro; para Pumas, dejar puntos sería un retroceso difícil de explicar.

¿Por qué el Pumas vs Santos puede dar un rumbo distinto a los universitarios?

En términos sencillos, es un duelo que llega en el momento justo. Pumas suma cinco puntos y se mantiene en la zona media alta, pero el margen es mínimo. Ganar significaría confirmar crecimiento y sostener el invicto; empatar o perder reavivaría dudas sobre la propuesta y la gestión del partido en casa.

Además, el cuadro auriazul busca que el Estadio de CU vuelta a pesar. La afición exige respuestas y el equipo sabe que este viernes no basta con competir: hay que ganar. El contexto convierte al partido en una prueba de carácter, más que de posesión o estadísticas.

Así llegan Pumas y Santos a la Jornada 4 de Liga MX

Pumas ha mostrado orden y momentos de buen fútbol, pero le ha faltado contundencia frente a su gente. El empate 1-1 ante León dejó sensaciones mixtas y la consigna es clara: mejorar la toma de decisiones en el último tercio.

Santos, en cambio, llega con un punto y la etiqueta de penúltimo. Su prioridad será cerrar espacios y apostar por transiciones rápidas. En el papel, Pumas parte como favorito, pero en la Liga MX ningún partido se gana antes de jugarse.

Pumas vs Santos: Fecha, hora y lugar del partido

El Pumas vs Santos se juega el viernes 30 de enero de 2026 en el Estadio Olímpico Universitario.

Horarios en Estados Unidos:



10:00 p.m. ET (Este)

9:00 p.m. CT (Centro)

7:00 p.m. PT (Pacífico)