Checo Pérez se sincera; esto es lo que espera que pase con Cadillac en el GP de Miami

El piloto mexicano Sergio, Checo Pérez, ha disputado un total de tres carreras desde su regreso a la Fórmula 1 a través de Cadillac, escudería que confió en él para traerlo de vuelta a la temporada 2026 con el objetivo de rascar algún punto en cada uno de los circuitos.

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Después de tres carreras, desafortunadamente Checo Pérez no ha podido sumar puntos con Cadillac, aunque vale decir que, a diferencia de Valtteri Bottas, este ha podido terminar cada uno de los GP’s. Ante ello, el mexicano se sinceró y habló de lo que espera de su escudería en el Gran Premio de Miami.

¿Qué espera Checo Pérez de Cadillac en el GP de Miami?

El GP de Japón fue el primero en el que Cadillac mantuvo cero problemas a diferencia de las dos carreras anteriores, lo cual permite que la mejoría sea palpable para Checo Pérez y Valtteri Bottas. Ante ello, Sergio es claro en mencionar que espera que su escudería siga mejorando como hasta ahora.

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“Es el primer Gran Premio en el que prácticamente todo ha transcurrido sin problemas. Espero de verdad que podamos dar ese paso adelante y meternos en la lucha con el pelotón medio”, mencionó Checo Pérez a Racing News 365 a poco menos de un mes para la llegada del Gran Premio de Miami, programado para el 3 de mayo.

Cabe mencionar que el objetivo principal de Checo Pérez es sumar puntos en el siguiente Gran Premio de Miami, una meta que no luce descabellado considerando las mejorías que Cadillac ha hecho a su monoplaza y que, con este parón de actividades, podría ser más importante de cara al siguiente GP.

¿Qué escudería es la líder de la clasificación en la Fórmula 1 2026?

Una vez superadas las primeras tres carreras de la temporada, es importante decir que es Mercedes quien lidera la clasificación de escuderías y de pilotos a través de Kimi Antonelli y George Russell, respectivamente hablando. El segundo y tercer lugar lo pelean palmo a palmo entre McLaren y Ferrari.