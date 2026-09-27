México vs Colombia; Alineaciones CONFIRMADAS del partido amistoso, debut de Rafael Márquez como director técnico nacional
Rafael Márquez sorprende con su primera alineación al mando de la Selección Mexicana; Armando González como la gran sorpresa entre los titulares.
Rafael Márquez sale a escena como director técnico de la Selección Mexicana de Futbol y querrá iniciar su aventura en el banquillo con el pie derecho. El ex jugador del FC Barcelona se basa en lo que vimos en la pasada Copa Mundial de la FIFA 2026 y buscará poco a poco imprimirle su sello al combinado nacional. Por otro lado, Néstor Lorenzo tampoco le mueve mucho a su 11 titular y poco a poco va a ir renovando al cuadro cafetalero.
Te puede interesar: México vs Colombia: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la transmisión HOY sábado 26 de septiembre, partido amistoso en la era Rafael Márquez, marcador online
Para este compromiso, Márquez le dará la confianza a Armando González en el ataque mexicano y será Santiago Gimenez quien espere turno desde el banquillo. Aunado a ello, Raúl Rángel comienza como titular en el arco y parece que no soltará el puesto inicial tan fácilmente.
Alineación de México
- Portero: Raúl Rangel
- Defensas: Jorge Sánchez, Johan Vásquez, Israel Reyes y Jesús Gallardo
- Mediocampistas: Erik Lira, Gilberto Mora y Luis Chávez
- Delanteros: Armando González, Roberto Alvarado e Hirving Lozano
Alineación de Colombia
- Portero: Álvaro Montero
- Defensas: Daniel Muñoz, Jhon Lucumí, Davinson Sánchez y Álvaro Angulo
- Mediocampistas: Kevin Castaño, Richard Ríos y Gustavo Puerta
- Delanteros: Luis Suárez, Andrés Gómez y Jhon Arias
El partido por Azteca Siete
Recuerda que este compromiso entre la Selección Mexicana de Futbol y su similar de Colombia lo podrás disfrutar por la señal de TV Azteca Deportes a través de Azteca Siete, la App VIVO y el sitio de Azteca Siete. VE LA TRANSMISIÓN EN VIVO AQUÍ: https://www.tvazteca.com/azteca7/azteca-7-especiales/envivo