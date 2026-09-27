México vs Colombia; Alineaciones CONFIRMADAS del partido amistoso, debut de Rafael Márquez como director técnico nacional

Rafael Márquez sale a escena como director técnico de la Selección Mexicana de Futbol y querrá iniciar su aventura en el banquillo con el pie derecho. El ex jugador del FC Barcelona se basa en lo que vimos en la pasada Copa Mundial de la FIFA 2026 y buscará poco a poco imprimirle su sello al combinado nacional. Por otro lado, Néstor Lorenzo tampoco le mueve mucho a su 11 titular y poco a poco va a ir renovando al cuadro cafetalero.

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Para este compromiso, Márquez le dará la confianza a Armando González en el ataque mexicano y será Santiago Gimenez quien espere turno desde el banquillo. Aunado a ello, Raúl Rángel comienza como titular en el arco y parece que no soltará el puesto inicial tan fácilmente.

Alineación de México



Portero: Raúl Rangel

Defensas: Jorge Sánchez, Johan Vásquez, Israel Reyes y Jesús Gallardo

Mediocampistas: Erik Lira, Gilberto Mora y Luis Chávez

Delanteros: Armando González, Roberto Alvarado e Hirving Lozano

Alineación de Colombia



Portero: Álvaro Montero

Defensas: Daniel Muñoz, Jhon Lucumí, Davinson Sánchez y Álvaro Angulo

Mediocampistas: Kevin Castaño, Richard Ríos y Gustavo Puerta

Delanteros: Luis Suárez, Andrés Gómez y Jhon Arias

El partido por Azteca Siete

Recuerda que este compromiso entre la Selección Mexicana de Futbol y su similar de Colombia lo podrás disfrutar por la señal de TV Azteca Deportes a través de Azteca Siete, la App VIVO y el sitio de Azteca Siete. VE LA TRANSMISIÓN EN VIVO AQUÍ: https://www.tvazteca.com/azteca7/azteca-7-especiales/envivo