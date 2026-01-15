Jugada MAESTRA de los Boston Red Sox: Al Firmar a Ranger Suárez y BLOQUEARON a un rival

Los Boston Red Sox no solo reforzaron su pitcheo: también golpearon la mesa en la División Este de la Liga Americana. La firma del zurdo venezolano Ranger Suárez fue una jugada quirúrgica que resolvió una necesidad interna y, al mismo tiempo, bloqueó a un rival directo como los Orioles de Baltimore, que también lo tenían en la mira.

Según reportes de Bob Nightengale (USA Today), Baltimore mostró un fuerte interés por Suárez durante el proceso de agencia libre. Boston se movió rápido, cerró el trato y evitó que uno de los brazos más confiables del mercado aterrizara en casa ajena. En una división cada vez más cerrada, ese detalle puede marcar diferencias.

¿Por qué Ranger Suárez era tan codiciado en la agencia libre?

La respuesta está en su consistencia. A pesar de lidiar con molestias físicas en el tramo final de 2025, Ranger Suárez firmó una temporada sólida con los Philadelphia Phillies: marca de 12-8, efectividad de 3.20, 151 ponches, apenas 38 boletos y un fWAR de 4.0 en 26 aperturas.

Más allá de los números tradicionales, Suárez se ha ganado reputación por su control del contacto y su temple en escenarios grandes. En postemporada, registra una notable efectividad de 1.48 en más de 42 entradas, siendo pieza clave en el camino de Filadelfia a la Serie Mundial de 2022. Para un equipo como Boston, urgido de estabilidad en su rotación, ese perfil resulta oro puro.

Firmado originalmente como agente libre internacional desde Venezuela en 2012, Suárez evolucionó de relevista a abridor confiable desde 2021. En su carrera acumula 53 victorias, 3.38 de ERA y 705 ponches, además de una merecida selección al Juego de Estrellas 2024.

Del 1 al 10, ¿qué calificación le pones a la firma de Ranger Suárez? pic.twitter.com/3nKLwa5Xap — La Nación Red Sox (@lanacionboston) January 14, 2026

Una firma que fortalece a Boston y debilita a la competencia

El contrato de cinco años y 130 millones de dólares refleja la confianza absoluta de Boston en el zurdo. Sin cláusulas de salida ni dinero diferido, los Boston Red Sox apuestan por volumen, eficiencia y prevención de carreras como nuevo eje de su proyecto deportivo rumbo a 2026.

Suárez llega para respaldar una rotación encabezada por Garrett Crochet, aportando profundidad y fiabilidad a lo largo del calendario. Pero el impacto no se limita al Fenway Park: al impedir que Baltimore se reforzara con el venezolano, Boston gana terreno en una división donde cada movimiento cuenta.

Más que un simple fichaje, Ranger Suárez representa una declaración de intenciones. Boston no solo piensa en mejorar hoy, sino en controlar el tablero competitivo del Este. Y esta vez, lo hizo sin hacer ruido… pero con enorme efecto.