Raúl Jiménez desea dejar de usar el protector de la cabeza

Tras sufrir una impactante fractura en el cráneo, el delantero mexicano Raúl Jiménez comentó que está listo para dejar de ocupar el protector en la cabeza, tras la lesión que lo alejó de las canchas por más de nueve meses.

Poco a poco, el “Lobo” Mexicano ha ido recuperando confianza y nivel futbolístico, tanto que en los últimos partidos de la Premier League ha sido fundamental para el cuadro del portugués Bruno Lage, aportó con anotaciones en los duelos ante el Southampton y el Tottenham Hostpur.

Revive la chilena de Raúl Jiménez ante Panamá en 2013

“Si fuera por mí no la usaría (La banda de protección). Me siento bien como para jugar sin el protector, pero los médicos me dijeron que era para prevenir y debemos ir en la misma línea”, afirmó el referente azteca al Diario “The Guardian”.



El milagro para que Raúl Jiménez siga jugando

En dicha entrevista, el canterano de las Águilas del América, reconoció que los doctores le dijeron que fue un milagro que volviera a jugar, tras el choque que le causó la fractura ante el defensa David Luiz en noviembre de 2020.

“Los médicos me dijeron que era un milagro que siguiera aquí, pero me siento futbolista otra vez”, comentó el atacante de los “Wolves”.

Raúl Jiménez tiene la mira en Qatar 2022

El delantero azteca, se encuentra en la antesala de disputar su tercer mundial, pues ya fue a Brasil 2014 y Rusia 2018; Qatar 2022 es la cita marcada para Jiménez, pero antes deberán conseguir el boleto en la recta final del Octagonal final de la Concacaf, instancia en la que enfrentarán a Estados Unidos, Honduras y El Salvador.

¿Cuándo se juega la próxima Fecha FIFA?

México primero recibirá a Estados Unidos el 24 de marzo en el Estadio Azteca en punto de las 8:00 PM, la segunda jornada el ‘Tata’ Martino y su equipo visitan en San Pedro Sula a Honduras, encuentro que se disputará a las 5:05 PM, el 27 del mismo mes.

Te puede interesar: Confirman horario del México vs Estados Unidos | Eliminatoria Concacaf