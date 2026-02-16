Real España vs LAFC: fecha y hora PARA ESTADOS UNIDOS del debut angelino en Concacaf

La Concacaf vuelve a encender la pasión del futbol internacional con un cruce que promete intensidad desde el primer minuto. Real España recibe a Los Ángeles FC que recientemente presentó su camiseta para la MLS 2026 en el arranque de la serie de primera ronda, un duelo que mezcla historia, ilusión y la ambición de dar el primer golpe rumbo a los octavos de final.

El ambiente en San Pedro Sula se perfila como un factor determinante. El conjunto aurinegro quiere aprovechar su fortaleza como local y el impulso de un arranque positivo en el Clausura para construir ventaja antes de viajar a California. Del otro lado, LAFC llega con el peso de su plantilla y la expectativa de confirmar su candidatura al título en la competición regional.

¿Cómo llegan Real España y LAFC a este partido de Concacaf?

El equipo dirigido por Jeaustin Campos atraviesa un momento que ilusiona a su afición. Mantiene el invicto en el torneo local y ha encontrado equilibrio entre solidez defensiva y contundencia ofensiva, con jugadores que llegan en buen momento y confianza alta. La consigna es clara: imponer condiciones en casa y resistir la presión de un rival acostumbrado a escenarios grandes.

Por su parte, el conjunto angelino inicia una nueva etapa con la dirección técnica renovada y un plantel que combina experiencia internacional con juventud. Figuras de peso y talento ofensivo convierten a LAFC en un rival peligroso, incluso sin ritmo competitivo reciente, lo que añade un elemento de incertidumbre a su rendimiento en este debut oficial del año.

Claves del partido y lo que está en juego en la serie

El contexto del torneo hace que cada detalle cobre relevancia. Para Real España, marcar primero puede ser determinante en una eliminatoria que se definirá en territorio estadounidense. La presión del estadio y el estilo físico del futbol centroamericano suelen complicar a los clubes de la MLS, un factor que el equipo hondureño intentará capitalizar.

En el caso de LAFC, la clave pasará por controlar el ritmo del encuentro y aprovechar la calidad individual de sus atacantes para llevarse un resultado favorable. La experiencia en competiciones internacionales podría inclinar la balanza en momentos decisivos.

El ganador de la serie avanzará a los octavos de final, donde el nivel de exigencia aumenta considerablemente, por lo que comenzar con una victoria representa un impulso anímico y estratégico importante.

Real España vs LAFC: Fecha y hora para Estados Unidos

Este partido de ida se jugará el martes 17 de febrero en el Estadio Francisco Morazán. El pitazo inicial será a las 10:00 p.m. ET, 9:00 p.m. CT y 7:00 p.m. PT en Estados Unidos, un horario clave para que la afición latina no se pierda el arranque de una serie que promete emociones fuertes.