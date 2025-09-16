Real Madrid vs Marsella: Ver EN VIVO el resultado de la Jornada 1 de la UEFA Champions League, HOY 16 de septiembre; marcador online

Te puede interesar: OFICIAL: Tigres suma REFUERZO ganador de la Champions League para el Apertura 2025

Comienza la Temporada 2025/26 de la Champions League. En la cancha del Estadio Santiago Bernabéu, el Real Madrid recibe a Marsella para iniciar su camino en la Fase de Liga en el certamen de la UEFA.

Dirigidos por Roberto De Zerbi, el equipo de la Ligue 1 regresa a la competencia europea por primera vez desde la Temporada 2022/23. En el historial, Real Madrid y Marsella se han enfrentado cuatro ocasiones con cuatro victorias para el conjunto que dirige Carlo Ancelotti.

