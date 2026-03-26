Esto dice la Profeco sobre pedir un reembolso por el partido de Portugal vs México sin Cristiano Ronaldo

Muchas personas quedaron decepcionadas al enterarse que Roberto Martínez, seleccionador de Portugal, no convocó a Cristiano Ronaldo para el juego amistoso ante México por lesión. Miles de boletos se habían vendido en minutos para ver a la leyenda del Real Madrid en vivo y en directo en el césped del Estadio Banorte, sin embargo, su ausencia repentina generó revuelo y, en redes sociales, acusaron de “publicidad engañosa”.

La Ley Federal de Protección al Consumidor de México (Profeco) protege al consumidor contra la “publicidad engañosa”, según su artículo uno, apartado séptimo. No obstante, esto no aplica para el partido entre México y Portugal por distintos motivos y, en consecuencia, no se puede denunciar a la Federación Mexicana de Futbol por presunta publicidad engañosa.

“La protección contra la publicidad engañosa y abusiva, métodos comerciales coercitivos y desleales, así como contra prácticas y cláusulas abusivas o impuestas en el abastecimiento de productos y servicios”, es lo que se lee en la Ley de Protección al Consumidor.

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Cabe destacar que en varios puntos de la Ciudad de México se podían encontrar tapizados con carteles en los que se promovía el duelo entre México y Portugal con la imagen de Cristiano Ronaldo como principal atractivo. No obstante, hasta el día miércoles 25 de marzo, la Profeco no recibió ninguna queja o denuncia formal en contra de los organizadores por “publicidad engañosa” o en busca del reembolso.

|Reuters

La razón por la que no se puede solicitar un reembolso para el juego contra Portugal

Según los términos y condiciones que se aceptaron a la hora de efectuar una compra de boleto para el juego entre México y Portugal, las entradas fueron ofertadas para ver un partido de futbol y nunca se prometió o señaló que Cristiano Ronaldo estaría presente en el Estadio Banorte. Además, explican que el delantero portugués fue excluido del partido por lesión y no por temas comerciales.

Por otro lado, la Federación Mexicana de Futbol nunca confirmó la presencia de Cristiano en CDMX. Mikel Arriola, presidente del futbol mexicano, afirmó que Portugal presentaría un “equipo A” para jugar contra México y nunca colocó el nombre de Ronaldo sobre la mesa. Desde Profeco manejan una postura que “se adquirieron boletos para un partido de futbol” y no para “ver a una persona en particular”.

Si bien fue un golpe duro la ausencia de ‘CR7’, las probabilidades de obtener un reembolso por una denuncia o queja por “publicidad engañosa” son extremadamente bajas.

