México 2-0 El Salvador | Resumen Octagonal Final de la Concacaf

La Selección Mexicana está en Qatar 2022. México no tuvo problemas para vencer por marcador de 2-0 a El Salvador, en la última fecha del Octagonal Final de la Concacaf, partido en el que necesitaban un triunfo para conseguir el boleto directo a la Copa del Mundo.

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México terminó segundo en el Octagonal Final

Con goles de Uriel Antuna y Raúl Jiménez, el conjunto que dirige Gerardo ‘Tata’ Martino selló su octava victoria en la eliminatoria, para sumar 28 unidades que los dejó en el segundo lugar de la elimatoria rumbo al mundial.

México consiguió ese puesto, sumado a la derrota de Estados Unidos contra Costa Rica. El equipo de las Barras y las Estrellas terminó tercero para también ir de forma directa a Qatar 2022, junto con Canadá; mientras que los ticos tendrán que medirse ante Nueva Zelanda en el repechaje.

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